Koleksi 4 Motor Mewah Nikita Mirzani yang Jemput Paksa Lolly di Apartemen

JAKARTA- Koleksi 4 motor mewah Nikita Mirzani yang jemput paksa Lolly di Apartemen. Ditemani oleh sahabatnya, dokter Oky Pratama dan timnya, Nikita Mirzani menjemput paksa putri sulungnya, Laura Meizani Mawardi alias Lolly di Apartemen Bintaro Park View, Kamis (19/9/2024).

Aksi penjemputan Lolly oleh Nikita Mirzani dan timnya ini pun viral di dunia maya. Akibat hal itu, netizen pun menyoroti berbagai hal seputar ibu dan anak itu termasuk koleksi motor dari Nikita.

Berikut koleksi 4 motor mewah Nikita Mirzani yang jemput paksa Lolly di Apartemen:

1. MV Agusta Brutale 800 RR

MV Agusta Brutale 800 RR motor sport dua seater yang memiliki spesifikasi garang. Mesinnya menggunakan 3 silinder DOHC dengan kapasitas 798 cc. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga hingga 109 dk pada 11.500 rpm dengan torsi mencapai 83 Nm pada 7.600 rpm. Untuk harganya sendiri, MV Agusta Brutale 800 2. RR mulai Rp530 juta.

2. Ducati Scrambler Sixty2

Berikutnya, Nikita Mirzani juga pernah memiliki motor Ducati Scrambler Sixty2. Motor pabrikan asal Italia ini dibekali dengan mesin L-Twin Cylinder 399 cc yang mampu menghasilkan tenaga hingga 40 dk pada 8.750 rpm dengan torsi maksimal 34 Nm pada 8.000 rpm. Harganya sendiri ada di Rp229 juta.