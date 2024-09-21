Tancap Gas, Aion Resmikan 10 Diler Sekaligus di Jabodetabek dan Bandung

Tancap gas, Aion resmikan 10 diler sekaligus di wilayah Jabodetabek dan Bandung. (Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - Produsen otomotif asal China, Aion, meresmikan 10 diler sekaligus pada Sabtu (21/9/2024). Diler yang merupakan hasil kerja sama dengan PT Indomobil Wahana Trada tersebut berlokasi di wilayah Jabodetabek hingga Bandung, Jawa Barat.

Selain pembukaan 10 diler, Aion Indonesia melakukan serah terima secara simbolis 300 unit mobil listrik Aion Y kepada konsumen.

“Hari ini merupakan momentum besar bagi Aion Indonesia karena ada dua peristiwa penting yang menandai komitmen kami di Indonesia, yaitu pembukaan 10 diler baru dan serah terima Aion Y Plus kepada 300 konsumen pertama. Dua peristiwa penting ini juga sebagai bukti nyata Aion dalam menghadirkan mobilitas listrik yang lebih mudah diakses oleh masyarakat Indonesia," ujar CEO Aion Indonesia, Andry Ciu di diler Aion Daan Mogot, Jakarta Barat.

Ia menyebut, 10 jaringan diler itu akan mengimplementasikan layanan purnajual dengan standar 1S dan 3S.

"Dengan dimulainya distribusi Aion Y Plus kepada konsumen dan kehadiran diler, kami berharap konsumen akan mendapatkan pengalaman mobilitas dengan kendaraan listrik secara menyeluruh, nyaman, dan menyenangkan,” ujar Andry Ciu.

Dari 10 diler yang telah beroperasi, tujuh diler menawarkan layanan lengkap 3S (Sales, Service, Sparepart), yaitu di PIK, Daan Mogot (Jakarta Barat), Warung Buncit (Jakarta Selatan), Harapan Indah (Bekasi), Sukamaju (Depok), Cikarang, dan Soekarno Hatta Bandung. Sementara tiga diler lainnya beroperasi dengan layanan 1S (sales), yaitu di Aion QBig, Supermall Karawaci, dan Grand Metropolitan Mall.

Dengan keberadaan diler di berbagai wilayah, Aion berharap dapat mendorong adopsi kendaraan listrik di Indonesia.