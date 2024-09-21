Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Tancap Gas, Aion Resmikan 10 Diler Sekaligus di Jabodetabek dan Bandung

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 21 September 2024 |16:47 WIB
Tancap Gas, Aion Resmikan 10 Diler Sekaligus di Jabodetabek dan Bandung
Tancap gas, Aion resmikan 10 diler sekaligus di wilayah Jabodetabek dan Bandung. (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - Produsen otomotif asal China, Aion, meresmikan 10 diler sekaligus pada Sabtu (21/9/2024). Diler yang merupakan hasil kerja sama dengan PT Indomobil Wahana Trada tersebut berlokasi di wilayah Jabodetabek hingga Bandung, Jawa Barat. 

Selain pembukaan 10 diler, Aion Indonesia melakukan serah terima secara simbolis 300 unit mobil listrik Aion Y kepada konsumen. 

“Hari ini merupakan momentum besar bagi Aion Indonesia karena ada dua peristiwa penting yang menandai komitmen kami di Indonesia, yaitu pembukaan 10 diler baru dan serah terima Aion Y Plus kepada 300 konsumen pertama. Dua peristiwa penting ini juga sebagai bukti nyata Aion dalam menghadirkan mobilitas listrik yang lebih mudah diakses oleh masyarakat Indonesia," ujar CEO Aion Indonesia, Andry Ciu di diler Aion Daan Mogot, Jakarta Barat.

Ia menyebut, 10 jaringan diler itu akan mengimplementasikan layanan purnajual dengan standar 1S dan 3S. 

"Dengan dimulainya distribusi Aion Y Plus kepada konsumen dan kehadiran diler, kami berharap konsumen akan mendapatkan pengalaman mobilitas dengan kendaraan listrik secara menyeluruh, nyaman,  dan menyenangkan,” ujar Andry Ciu.

Dari 10 diler yang telah beroperasi, tujuh diler menawarkan layanan lengkap 3S (Sales, Service, Sparepart), yaitu di PIK, Daan Mogot (Jakarta Barat), Warung Buncit (Jakarta Selatan), Harapan Indah (Bekasi), Sukamaju (Depok), Cikarang, dan Soekarno Hatta Bandung. Sementara tiga diler lainnya beroperasi dengan layanan 1S (sales), yaitu di Aion QBig, Supermall Karawaci, dan Grand Metropolitan Mall. 

Dengan keberadaan diler di berbagai wilayah, Aion berharap dapat mendorong adopsi kendaraan listrik di Indonesia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/52/3162952/aion_ut-3zPZ_large.jpg
GAC Raih 2 Penghargaan di Indonesia Automotive Awards 2025 lewat Aion V dan UT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/52/3151742/aion_ut-6DmU_large.jpeg
Aion UT Siap Meluncur di GIIAS 2025, Intip Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/52/3146375/pabrik_gac_aion_di_purwakarta_resmi_beroperasi-O5S0_large.jpg
Pabrik GAC Aion di Purwakarta Resmi Beroperasi, Produksi 20 Ribu Unit per Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/52/3122114/aion_hyptec_indonesia-5yP8_large.jpg
1.000 Unit Hyptec HT Tiba di Indonesia, Segera Dikirim ke Konsumen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/08/52/3111897/aion_hyptec_ht-8YpE_large.jpg
Aion Bakal Luncurkan 4 Mobil Baru Tahun Ini, Siapkan Penantang BYD M6
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/52/3091734/aion_hyptec_ht_ultra_di_gjaw_2024-ZdHy_large.jpg
Pakai Pintu Gullwing, Aion Hyptec HT Ultra Bikin Pengunjung GJAW 2024 Penasaran
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement