JAKARTA - Chery Tiggo 5 X bakal naik harga mulai 1 Oktober 2024. Harga Chery Tiggo 5X, baik varian Champion dan Classic, bakal naik Rp5 juta dari sebelumnya.

Dengan kenaikan ini, Tiggo 5X Champion dibanderol menjadi Rp274 juta OTR Jakarta dari sebelumnya. Sementara Tiggo 5X menjadi Rp244 juta dari sebelumnya Rp239 juta. Harga tersebut diumumkan saat peluncurannya pada Juni.

Meskipun ada penyesuaian, harga tersebut tetap berlaku untuk 1.000 konsumen pertama. Adapun keuntungan yang didapat adalah garansi 70% buyback, garansi mesin 1.000.000 KM atau 10 tahun, garansi kendaraan enam tahun atau 150.000 KM, gratis jasa service 80.000 KM atau empat tahun, bunga 0% hingga satu tahun, dan uang muka rendah 10%.

"Penyesuaian harga ini tetap memberikan nilai terbaik bagi konsumen, terutama dengan berbagai keuntungan yang kami tawarkan. Masih ada waktu bagi para calon konsumen untuk membeli Tiggo 5X sebelum adanya kenaikan harga," ujar Head of Marketing PT CSI, Mohamad Ilham Pratama, dalam keterangannya, Sabtu (21/9/2024).

Secara interior, Tiggo 5X tampil modern dengan Crystal Lens LED headlights dan G-shaped dynamic daytime running lights.

Mobil SUV ini memiliki sejumlah fitur seperti kamera 360 HD, electric sunroof, layar besar 7+10,25 inci, multi-color ambient light, dan interior kulit.

Ditambah fitur keselamatan unggulan seperti enam airbag, tujuh ADAS, dan ISOFIX.

Sementara itu, secara global, Chery Tiggo 5X dimiliki 1 juta konsumen di lebih dari 50 negara.

(Erha Aprili Ramadhoni)