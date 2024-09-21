Air EV Lite Punya Varian Baru, Jarak Tempuhnya 300 Km dan Dibanderol Rp190 Juta

Wuling Air EV Lite punya varian baru, jarak tempuhnya 300 km dan dibanderol Rp190 juta. (Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - Wuling Motors meluncurkan varian baru pada mobil listrik mereka yakni Air EV Lite. Varian baru Air EV Lite Long Range tersebut hadir dengan jarak tempuh lebih panjang yakni 300 km dengan sekali pengisian daya.

Air EV Lite Long Range dipasarkan dengan harga Rp190 jutaan. Harga itu sudah termasuk insentif PPN untuk wilayah Jakarta.

“Dengan mengusung semangat 'Think Lite, Choose Lite,' Wuling Air EV Lite Long Range diperkenalkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan mobil listrik yang praktis dan memiliki jarak tempuh 300 kilometer," kata Marketing Operation Director Wuling Motors, Liu Yan, saat acara Wuling September Meriah di The Forum Mall Kelapa Gading 3, Jumat (20/9/2024).

Wuling Air EV Lite Longe Range (Erha A Ramadhoni)

Ia melanjutkan, Air EV Lite Long Range memiliki desain unik yang modern dengan beragam pilihan warna. Selain itu mobil yang dirakit di pabrik Cikarang, Jawa Barat ini didukung fitur-fitur fungsional sehingga menyajikan pengalaman berkendara yang praktis, ramah lingkungan, dan harga terjangkau.

Air EV Lite Long Range hadir dengan dimensi compact, yaitu 2.974 mm, lebar 1.505 mm, dan tinggi 1.631 mm. Dengan ukurannya yang compact tersebut, Air EV bisa bermanuver di jalan-jalan sempt dan mangarungi kemacetan serta memudahkan penggunanya parkir.

“Keunggulan lain Wuling Air ev Lite Long Range adalah Lite Price dengan spesial price yakni Rp190 Juta untuk wilayah Jakarta dan sudah termasuk insentif PPN, serta dibekali range 300 KM sehingga Air EV Lite Long Range menjadi The Most

Affordable EV in The Market,” ujar Liu Yan.