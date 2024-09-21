Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Peringati 30 Tahun PlayStation, Sony Luncurkan PS5 Edisi Khusus Bernuansa Klasik

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 21 September 2024 |09:57 WIB
Peringati 30 Tahun PlayStation, Sony Luncurkan PS5 Edisi Khusus Bernuansa Klasik
Peringati 30 tahun PlayStation, Sony rilis PS5 edisi khusus dengan nuansa retro. (Sony)
JAKARTA - Sony merayakan ulang tahun ke-30 PlayStation pada tahun ini. Sony memperingatinya dengan menghadirkan konsol dan aksesori edisi terbatas.

Melansir GSM Arena, Sabtu (21/9/2024), bagian dari edisi terbatas ini meliputi PlayStation 5 versi digital, PlayStation 5 Pro baru, kontroler DualSense dan DualSense Edge, dan PlayStation Portal.

Semua perangkat ini memiliki corak warna abu-abu yang mengingatkan pada model PlayStation asli yang diluncurkan pada 3 Desember 1994. Konsol tersebut memiliki panel luar abu-abu muda dan bodi bagian dalam abu-abu gelap dengan logo PlayStation empat warna asli di bagian samping. Ada juga logo khusus peringatan 30 tahun di bagian belakang dan timbul sebagai pola berulang yang halus di sisi dalam panel luar.

PS5 digital maupun PS5 Pro juga dilengkapi aksesori yang serasi. Kontroler DualSense standar juga memiliki skema warna abu-abu, logo PlayStation empat warna, dan pola bertekstur logo peringatan 30 tahun. Terdapat kabel USB-C khusus yang disertakan dengan titik pemasangan tebal yang menyerupai tampilan kabel kontroler PlayStation lama. Dudukannya juga memiliki warna yang sama.

Sony juga menyertakan ikatan kabel karet berbentuk ikon PlayStation, stiker PlayStation, klip kertas PlayStation, dan poster PlayStation edisi terbatas dalam satu dari 30 desain yang mungkin. Karena kedua konsol tersebut digital, keduanya juga menyertakan pelat warna yang senada untuk drive disk opsional.

