Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Hapus Buta Teknologi, Axioo Gandeng GEAR Computer Resmikan Lab Digital Pertama di Indonesia

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |14:27 WIB
Hapus Buta Teknologi, Axioo Gandeng GEAR Computer Resmikan Lab Digital Pertama di Indonesia
PT Tera Data Indonusa dengan brand Axioo menggandeng PT Indo Mega Vision (GEAR Computer), Intel dan sederet perusahaan lainnya meresmikan lab komputer di SMK Pertiwi Kuningan, Jawa Barat (Foto: Okezone)
A
A
A

KUNINGAN – Laboratorium kecerdasan buatan Intelligent Desktop Virtualization/IDV pertama resmi dibuka di Indonesia. PT Tera Data Indonusa dengan brand Axioo menggandeng PT Indo Mega Vision (GEAR Computer), Intel dan sederet perusahaan lainnya meresmikan lab komputer di SMK Pertiwi Kuningan, Jawa Barat pada Kamis (19/9/2024).

Ide kelas laboratorium komputer ini berangkat dari permasalahan ‘buta teknologi’ akibat budget yang terbatas dan tagihan listrik yang tinggi yang masih banyak terjadi di sekolah di Indonesia. Terutama di daerah tertinggal.

Sekolah memiliki keterbatasan dana dan listrik untuk dapat memiliki laboratorium komputer dengan spesifikasi yang mumpuni tetapi tetap hemat daya.

Melalui kerja sama ini, pihak sekolah bisa menggunakan teknologi Intel Intelligent Desktop Virtualization atau yang disingkat IDV, yang saat ini diterapkan oleh produk dari GEAR Computer yaitu GEAR VLab dan Axioo dengan Axioo EzyLinX.

Dengan teknologi ini, satu laboratorium komputer yang tadinya membutuhkan sedikitnya 16 komputer untuk 16 siswa sekarang bisa dihemat hanya dengan menggunakan 4 komputer dan 1 server saja. Bahkan para siswa bisa menggunakan Operations System yang berbeda beda sesuai dengan kebutuhan mereka. 

“Kami meresmikan laboratorium karena kami melihat pengembangan talenta digital harus dimulai dari sekolah. Sumber daya manusia dan potensi ekonomi dari dunia digital di Indonesia masih sangat besar. Dengan kehadiran lab EzylinX kami berharap semua sekolah akan memperoleh akses kepada komputer yang canggih namun terjangkau namun hemat daya,” terang Vice President Business Development & Strategic Partnership PT Tera Data Indonusa, Tbk Timmy Theopelus.

Timmy mengatakan slain untuk mendukung pembelajaran komputer, laboratorium ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengentaskan buta teknologi di Indonesia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/57/3144410//ilustrasi-H6s5_large.jpg
Daftar 5 Laptop Gaming di Bawah Rp10 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/24/57/3098492//pongo_750-qR71_large.jpg
Kombinasikan Casual Gaming dan Bekerja, Axioo Pongo Tantang Gamers 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/16/3090520//axioo-PqwC_large.jpg
Takut Laptop Kamu Rusak atau Hilang? Jangan Panik, Kini Axioo Berikan Perlindungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/16/3090513//axio-MLZc_large.jpg
Axioo Accidental Damage Protection Extra, Solusi Perlindungan Laptop Lokal Pertama di Indonesia
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement