Hapus Buta Teknologi, Axioo Gandeng GEAR Computer Resmikan Lab Digital Pertama di Indonesia

PT Tera Data Indonusa dengan brand Axioo menggandeng PT Indo Mega Vision (GEAR Computer), Intel dan sederet perusahaan lainnya meresmikan lab komputer di SMK Pertiwi Kuningan, Jawa Barat (Foto: Okezone)

KUNINGAN – Laboratorium kecerdasan buatan Intelligent Desktop Virtualization/IDV pertama resmi dibuka di Indonesia. PT Tera Data Indonusa dengan brand Axioo menggandeng PT Indo Mega Vision (GEAR Computer), Intel dan sederet perusahaan lainnya meresmikan lab komputer di SMK Pertiwi Kuningan, Jawa Barat pada Kamis (19/9/2024).

Ide kelas laboratorium komputer ini berangkat dari permasalahan ‘buta teknologi’ akibat budget yang terbatas dan tagihan listrik yang tinggi yang masih banyak terjadi di sekolah di Indonesia. Terutama di daerah tertinggal.

Sekolah memiliki keterbatasan dana dan listrik untuk dapat memiliki laboratorium komputer dengan spesifikasi yang mumpuni tetapi tetap hemat daya.

Melalui kerja sama ini, pihak sekolah bisa menggunakan teknologi Intel Intelligent Desktop Virtualization atau yang disingkat IDV, yang saat ini diterapkan oleh produk dari GEAR Computer yaitu GEAR VLab dan Axioo dengan Axioo EzyLinX.

Dengan teknologi ini, satu laboratorium komputer yang tadinya membutuhkan sedikitnya 16 komputer untuk 16 siswa sekarang bisa dihemat hanya dengan menggunakan 4 komputer dan 1 server saja. Bahkan para siswa bisa menggunakan Operations System yang berbeda beda sesuai dengan kebutuhan mereka.

“Kami meresmikan laboratorium karena kami melihat pengembangan talenta digital harus dimulai dari sekolah. Sumber daya manusia dan potensi ekonomi dari dunia digital di Indonesia masih sangat besar. Dengan kehadiran lab EzylinX kami berharap semua sekolah akan memperoleh akses kepada komputer yang canggih namun terjangkau namun hemat daya,” terang Vice President Business Development & Strategic Partnership PT Tera Data Indonusa, Tbk Timmy Theopelus.

Timmy mengatakan slain untuk mendukung pembelajaran komputer, laboratorium ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengentaskan buta teknologi di Indonesia.