Penjualan Mobil Sentuh Titik Terendah dalam 3 Tahun, Mobil Listrik Anjlok 44%

Penjualan mobil di Eropa sentuh titik terendah dalam 3 tahun, mobil listrik anjlok 44%. (Reuters)

JAKARTA - Penjualan mobil di Eropa turun hingga 18,3 persen pada Agustus 2024. Ini merupakan titik terendah dalam 3 tahun terakhir.

Kondisi ini juga dipengaruhi kerugian dua digit di pasar utama Eropa, yaitu Jerman, Prancis, dan Italia serta penurunan penjualan kendaraan listrik (EV). Ini sebagaimana data dari Badan Industri Otomotif, sebagaimana dilansir dari Reuters, Jumat (20/9/2024).

Data tersebut menunjukkan penurunan penjualan EV selama 4 bulan berturut-turut. Ini mendorong Asosiasi Produsen Mobil Eropa (ACEA) menuntut tindakan mendesak guna mencegah penurunan lebih lanjut.

"Lembaga UE untuk mengajukan langkah-langkah bantuan mendesak sebelum target CO2 baru untuk mobil dan van mulai berlaku pada 2025," demikian pernyataan ACEA.

Penjualan mobil listrik sepenuhnya merosot 43,9% pada Agustus. Itu karena pasar EV terbesar di blok tersebut, Jerman dan Prancis, mencatat penurunan masing-masing sebesar 68,8% dan 33,1%, kata ACEA.

Penjualan tiga produsen mobil terbesar Eropa, yaitu Volkswagen, Stellantis, dan Renault, turun dari tahun sebelumnya. Msing-masing turun sebesar 14,8%, 29,5%, dan 13,9%.

Penjualan mobil di Eropa berada di bawah level sebelum Covid-19.

Volkswagen mengatakan pada bulan September, tren tersebut dapat berlanjut di masa mendatang.

Sementara itu, penjualan Tesla turun 43,2% pada Agustus, dan penjualan SAIC Motor dari China turun 27,5%.