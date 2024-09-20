Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Catat, Berikut Jadwal SIM Keliling di Jakarta Hari Ini

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |09:32 WIB
Catat, Berikut Jadwal SIM Keliling di Jakarta Hari Ini
Catat, berikut jadwal SIM keliling di Jakarta hari ini.(Okezone)
JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memiliki program SIM keliling. Program ini untuk memudahkan masyarakat yang ingin memperpanjang surat izin mengemudi (SIM). 

Layanan SIM keliling tersedia di sejumlah wilayah DKI Jakarta. Berikut lokasi layanan SIM keliling di Jakarta pada hari ini, Jumat (20/9/2024), dilansir dari laman X @TMCPoldaMetro: 

1. Jakarta Timur : Mall Grand Cakung
2. Jakarta Utara : LTC Glodok
3. Jakarta Selatan : Kampus Trilogi Kalibata
4. Jakarta Barat : Mall Citraland
5. Jakarta Pusat : Kantor Pos Lapangan Banteng

Layanan SIM keliling itu beroperasi dari pukul 08.00 hingga 14.00 WIB. Karena itu, jika ingin memperpanjang masa berlaku SIM, harap perhatikan waktu pelayanannya. 

Bagi masyarakat yang ingin memperpanjang SIM hendaknya menyiapkan dokumen yang diperlukan, yakni KTP asli dan SIM asli berikut fotokopi, mengisi formulir permohonan dan mengikuti tes kesehatan di lokasi gerai.

Gerai SIM Keliling ini hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku. Biaya perpanjangan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Rp80.000 untuk perpanjangan SIM A, dan Rp75.000 untuk perpanjangan SIM C.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
