Koleksi Mobil Mewah Pesepakbola Top Indonesia Andik Vermansah Harganya Capai Rp600 juta

JAKARTA - Koleksi mobil mewah pesepakbola top Indonesia Andik Vermansah harganya capai Rp600 juta. Diketahui dia memiliki dua unit mobil mewah yang didapatkan berkat menjadi pemain bola handal.

Beberapa koleksi mobil mewah pesepakbola top Indonesia Andik Vermansah harganya capai Rp600 jutaUnit yang pertama adalah jenis mobil Toyota Fortuner seharga Rp 600 juta dan yang kedua adalah mobil Ford Fiesta seharga Rp 200 juta.

Seperti diketahui, Toyota Fortuner sendiri merupakan rajanya mobil bertipe Sport Utility Vehicle (SUV) di Indonesia. Dari segi tampilan, mobil ini tampak besar dan gagah. Belum lagi, kabinnya luas dan nyaman yang siap memanjakan penumpangnya.

Toyota Fortuner juga memiliki mesin yang tangguh, suspensi yang nyaman, fitur keselamatan yang lengkap dan mumpuni, serta penggunaan bahan bakar yang sangat irit. Tak ayal, mobil ini menjadi pilihan banyak orang termasuk para pesepakbola seperti Andik Vermansah.

Sedangkan, mobil Ford Fiesta milik Andik tak kalah bagusnya. Berbeda dengan Toyota Fortuner yang bertipe SUV dengan ukuran yang besar dan gagah, Ford Fiesta lebih compact dan cocok untuk perjalanan dalam kota.

Ford Fiesta dikenal karena memiliki tiga varian mesin, yakni 1000 cc, 1400 cc, dan 1600 cc. Hal ini dapat menyesuaikan keinginan dan juga budget calon pembelinya.

Namun paling menarik dari mobil ini adalah handlingnya yang sangat nyaman. Tak ayal, Andik Vermansah juga kepincut untuk memiliki mobil ini.

