iOS 18 Buat Baterai iPhone Terkuras, Berikut Cara Mengatasinya

APPLE telah meluncurkan pembaruan iOS 18 pekan ini, yang membawa sejumlah fitur dan peningkatan baru. Namun, sejumlah pengguna iPhone mengeluhkan daya baterai mereka “tersedot” oleh pembaruan sistem operasi ini, bahkan ada yang mengklaim kesehatan dari baterai mereka menurun drastis.

"Saya memperbarui perangkat lunak saya ke iOS 18 dan persentase baterai saya turun begitu cepat," tulis seorang pengguna X, yang dilansir Daily Mail. "Sudah satu jam sejak saya mengisi dayanya pada 80% dan tidak terlalu sering menggunakannya saat ini, tetapi persentase ponsel saya sekarang berada di 67%."

Terkait masalah ini, ZDNet, mengatakan bahwa penurunan persentase baterai setelah melakukan pembaruan perangkat lunak adalah hal yang normal. Ini terjadi karena iPhone Anda sibuk menjalankan sejumlah tugas latar belakang yang memerlukan daya ekstra.

"Menginstal OS baru pada iPhone memicu banyak hal yang terjadi di latar belakang, mulai dari pengindeksan hingga kalibrasi ulang baterai, dan ini bisa berlangsung selama berjam-jam atau bahkan berhari-hari," kata peneliti ZDNet Adrian Kingsley-Hughes kepada Daily Mail.

Menurutnya, kesehatan baterai iPhone akan kembali normal setelah tugas-tugas ini selesai, sehingga pengguna iPhone hanya perlu bersabar dan memberi perangkat mereka waktu untuk beradaptasi.

ZDNet juga menyarankan menurunkan kecerahan layar, mengatur ulang pengaturan jaringan, menggunakan "Mode Gelap" atau mematikan Wi-Fi Assist, sebuah fungsi yang secara otomatis beralih ke data seluler saat Wi-Fi terlalu lambat.

Selain itu, daya tahan baterai yang buruk dapat mengindikasikan penurunan kesehatan baterai — yang dapat dengan mudah diperiksa di aplikasi Pengaturan iPhone di bawah tab "Baterai" — dan penggantian baterai dapat memperbaiki masalah tersebut.