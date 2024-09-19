Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Kerja Sama XL Axiata dan Quest Motors Tawarkan Solusi Digital Motor Listrik

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |17:57 WIB
Kerja Sama XL Axiata dan Quest Motors Tawarkan Solusi Digital Motor Listrik
Kerja sama XL Axiata Business Solutions dan Quest Motors tawarkan solusi digital motor listrik. (XL)
JAKARTA - Pemerintah terus menggencarkan penggunaan motor listrik. Hal ini untuk mempercepat peralihan dari kendaraan yang masih menggunakan bahan bakar minyak (BBM) ke kendaraan ramah lingkungan demi menekan emisi karbon. 

Terkait hal ini, PT XL Axiata Tbk melalui XL Axiata Business Soluitions (XLABS) menjalin kemitraan dengan PT Ide Inovatif Bangsa (Quest Motors), yang merupakan perusahaan motor listrik lokal Indonesia.

Lewat kerjasama ini, XLABS ikut menyuplai solusi digital untuk ditanamkan pada produk Quest Motors.

“Saat ini, motor listrik semakin mendapatkan perhatian dari masyarakat seiring dengan terus bergulirnya kampanye penggunaan kendaraan listrik oleh pemerintah Indonesia. Kita juga musti berbangga karena, Indonesia juga telah memiliki motor listrik buatan dalam negeri yaitu Quest Motors. XLABS juga ikut bangga karena bisa ikut mensuplai solusi digital untuk ditanamkan di produk Quest Motors," ujar Chief Enterprise & Business Officer XL Axiata, Feby Sallyanto, dalam keterangan tertulis, Kamis (19/9/2024). 

