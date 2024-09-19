Cara Klaim SWDKLLJ Supaya Cepat Cair Usai Alami Kecelakaan

JAKARTA - Bagaimana cara klaim SWDKLLJ supaya cepat cair usai mengalami kecelakaan? Mungkin masih ada yang belum tahu bagaimana prosedur untuk mengklaim SWDKLLJ.

Sebagai informasi, pemilik kendaraan bermotor wajib membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Pajak ini dibayarkan bersamaan dengan pajak kendaraan bermotor (PKB).

SWDKLLJ yang dikelola oleh PT Jasa Raharja ini merupakan asuransi kecelakaan. Pemilik kendaraan bermotor bisa mencairkan SWDKLLJ jika mengalami kecelakaan.

Jika ingin mencairkan SWDKLLJ, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh korban. Berikut sejumlah persyaratannya :

- Surat keterangan medis dan surat keterangan kecelakaan dari polisi.

- Bukti dokumentasi kecelakaan lalu lintas.

- Bagi korban kecelakaan yang meninggal, pihak keluarga wajib melampirkan surat kematian yang dikeluarkan rumah sakit.

- Kuitansi biaya perawatan, beserta obat-obat yang diterbitkan pihak rumah sakit.

- Bagi korban kecelakaan yang mengalami cacat tetap wajib melampirkan surat keterangan cacat dari dokter.

- Surat kuasa dari kerabat korban apabila tindakan klaim dilakukan pihak yang bukan kerabat korban.

- KTP dan SIM korban kecelakaan atau pihak yang bersangkutan.

- STNK dan SWDKLLJ.

- Dokumen pendukung seperti akta kelahiran, buku nikah, kartu keluarga.

Jika sejumlah persyaratan itu sudah dilengkapi, kemudian diajukan ke pengelola SWDKLLJ yakni Jasa Raharja. Cara mengklaimnya adalah sebagai berikut :

- Lampirkan berkas persyaratan klaim SWDKLLJ.

- Kunjungi kantor Jasa Raharja terdekat atau bisa dilakukan secara online dengan mengunjungi situs https://www.jasaraharja.co.id/main/Input/Pengajuan.

- Apabila sudah melakukan pengajuan klaim, selanjutnya pihak pengelola akan melakukan proses asesmen data.

- Jika berkas disetujui, pihak pengelola akan menghubungi untuk menyerahkan dana santunan. Namun, apabila pihak pengelola tidak mengabari hingga satu bulan, bisa ditagih secara langsung di Kantor Jasa Raharja.