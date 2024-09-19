3 Penyebab Blower AC Mobil Mati dan Solusinya

JAKARTA - Ada beberapa penyebab blower AC mobil mati. AC yang tidak berfungsi bisa membuat pengemudi maupun penumpang menjadi tidak nyaman saat dalam perjalanan. Terlebih ketika berkendara saat siang hari dan kondisi lalu lintas macet.

Blower AC mobil berfungsi mendinginkan suhu di dalam kabin. Berkat adanya AC, pengemudi dan penumpang bisa merasa sejuk selama perjalanan.

Karena perannya yang cukup vital, tentunya blower AC harus dirawat dengan baik. Jangan sampai blower AC mati sehingga membuat pengemudi dan penumpang menjadi tidak nyaman.

Lalu, apa saja penyebab blower AC mobil mati? Dilansir dari laman resmi Daihatsu, Kamis (19/9/2024), berikut 3 penyebab blower AC mobil mati :

1. Sistem Kelistrikan AC Mobil Rusak

Blower AC menyalakarena ditunjang dari daya yang dihasilkan oleh sistem kelistrikan. Jika sistem kelistrikan tidak berfungsi dengan baik atau lemah, blower bisa mati. Hal ini biasanya disebabkan beberapa hal berikut ini:

Pertama, resistor blower putus. Resistor adalah susunan tahanan listrik yang berfungsi mengatur kecepatan blower. Kecepatan blower tergantung jumlah besar kecilnya listrik yang mengalir ke resistor.

Blower akan berputar lebih kencang jika aliran listrik ke resistor kecil dan kipas blower AC mobil tidak berputar jika aliran listrik ke resistor besar. Sehingga jika resistor terputus maka blower mati dan tidak berputar.

Kedua, relay blower rusak. Apa penyebab AC mobil mati total? Salah satunya karena relay. Relay memiliki fungsi sebagai komponen pemisah listrik berdaya kecil dan besar.

Jika relay rusak, tidak akan ada arus listrik yang dialirkan ke bagian motor pada saat pengaktifan saklar.

Terakhir, sekring putus. Kenapa blower tiba-tiba mati? Bisa jadi karena sekring meleleh hingga terputus. Sekring blower fungsi sebagai pengaman arus listrik yang sedang mengalir ke blower.

Biasanya sekring terputus terjadi karena adanya lonjakan arus listrik yang terlalu besar. Sebaiknya selalu cek kondisi sekring karena kebanyakan blower AC mati karena disebabkan putusnya sekring.

2. Dinamo Blower AC Rusak

Penyebab blower AC mati berikutnya adalah adanya kerusakan pada bagian motor blower. Blower berupa kipas elektrik yang memiliki komponen penggerak berupa dinamo.

Aliran listrik dari sistem kelistrikan diubah menjadi energi putar oleh dinamo tersebut. Jadi, apabila dinamo atau motor blower rusak, otomatis blower tidak bisa berputar dan mati.