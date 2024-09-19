Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Viral Mobil Reli Tabrak Kerumunan Penonton saat Pameran Otomotif, Belasan Terluka

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |12:52 WIB
Viral Mobil Reli Tabrak Kerumunan Penonton saat Pameran Otomotif, Belasan Terluka
Mobil reli Lancia 037 tabrak kerumunan penonton Torino Motor Show (Carscoops)
JAKARTA - Viral mobil reli menabrak kerumuman penonton saat pameran otomotif Torino Motor Show, Italia. Setidaknya 12 orang cedera karena tertabrak mobil reli Lancia 037. 

Melansir Carscoops, Kamis (19/9/2024), rekaman dari kecelakaan tersebut memperlihatkan Lancia melaju di belakang sepasang mobil balap Ferrari. Tak lama setelah melaju ke area beraspal yang luas, pengemudi tampak telah menginjak pedal gas. 

Karena mobil tersebut merupakan mobil reli berpenggerak roda belakang tanpa kontrol traksi, ban belakang dengan cepat kehilangan traksi. Mobil reli Lancia itu meluncur ke kanan, menabrak pagar dan menabrak sekelompok penonton.

Informasi detail soal Lancia 037 yang terlibat dalam kecelakaan tersebut terbatas. Namun, diperkirakan itu adalah salah satu dari sekitar 215 contoh yang dibuat antara 1982 dan 1984 dan bukan replika. 

ANSA melaporkan, 12 orang terluka dalam kecelakaan itu. Sebagian besar korban luka ringan. Seorang wanita mengalami luka dan memar sementara yang lain dibawa ke rumah sakit setempat dengan dugaan patah kaki.

Sementara Open melaporkan, sosok di balik kemudi mobil reli itu adalah Barbara Riolgo, seorang pengemudi nonprofesional. Disebutkan mobil itu milik suaminya yakni Ivano Toppino, seorang pembuat bodi mobil di daerah setempat. Duduk di kursi penumpang adalah putri mereka yang berusia 23 tahun, Alessia.

 

