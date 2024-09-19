Daftar Mobil Hybrid Terlaris Agustus 2024, Toyota Innova Zenix Unggul Jauh

JAKARTA - Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid menjadi mobil hybrid terlaris pada Agustus 2024. Bahkan, angka penjualannya jauh meninggalkan pesaing terdekatnya.

Berdasarkan laporan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Innova Zenix Hybrid masih mendominasi penjualan wholesales alias pengiriman dari pabrik ke diler dengan total 3.759 unit sepanjang Agustus 2024.

Pada posisi kedua ditempati Suzuki XL7. Mobil yang mengusung teknologi mild hybrid mencatatkan penjualan wholesales sebanyak 762 unit. Jumlah tersebut naik lebih dari dua kali lipat dibanding Juli 2024.

Kemudian tempat ketiga dan keempat dihuni mobil hybrid besutan Toyota, yaitu Alphard Hybrid dan Yaris Cross Hybrid. Masing-masing model tersebut mencatatkan penjualan 444 unit dan 327 unit.

Sementara urutan kelima ditempati Suzuki Ertiga Hybrid dengan membukukan penjualan wholesales 209 unit. Angka yang dicatatkan MPV tujuh penumpang tersebut turun 16 unit dibandingkan Juli 2024.

Menariknya, pendatang baru, GWM Tank 500 mampu menembus daftar 10 mobil hybrid terlaris selama Agustus 2024. SUV bongsor asal China itu mampu menempati peringkat kesembilan dengan total penjualan sebanyak 51 unit.