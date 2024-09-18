Advertisement
TECHNO

Samsung Bakal RIlis Galaxy M55s, Ini Bocoran Spesifikasi dan Penampakannya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |16:17 WIB
Samsung Bakal RIlis Galaxy M55s, Ini Bocoran Spesifikasi dan Penampakannya
Bocoran gambar Samsung Galaxy M55s. (Foto; Mukul Sharma)
JAKARTA - Samsung dilaporkan tengah mengerjakan varian baru dari Galaxy M55 yang dirilis pada awal tahun ini. Varian yang tampaknya akan menggunakan desain baru itu disebut akan menggunakan nama Galaxy M55s.

Informasi dari tipster terkenal Mukul Sharma tidak hanya mengungkap spesifikasi utama dari Galax M55s, tetapi juga gambar nyata dari ponsel tersebut.

Berdasarkan bocoran yang dilansir Gizmochina, Galaxy M55s akan mengusung Desain Fusion baru, dengan tiga bagian yang terdiri dari bagian matte, bagian mengilap di bagian tengah, dan bagian bergaris, yang memanjang dari tepat di bawah area modul kamera hingga sekitar dua pertiga tinggi ponsel. Gambar tersebut juga menunjukkan bahwa M55s akan tersedia dalam pilihan warna biru dan hitam.

Sumber tersebut mengungkapkan bahwa Samsung Galaxy M55s akan memiliki layar AMOLED yang menawarkan kecepatan refresh 120Hz. Di balik kapnya, perangkat tersebut akan dilengkapi dengan chipset Snapdragon 7 Gen 1 dan baterai 5.000mAh dengan pengisian cepat 45W. Menurut bocoran sebelumnya, Galaxy M55s akan hadir dengan RAM 8 GB, penyimpanan internal 128 GB, dan slot kartu microSD.

 

