HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Sadap WA Tanpa Scan, Bisa Pantau Percakapan Pasangan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |17:10 WIB
Cara Sadap WA Tanpa Scan, Bisa Pantau Percakapan Pasangan
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTAWhatsApp (WA) adalah aplikasi berbagi pesan yang digunakan secara luas oleh jutaan orang di seluruh dunia. Meski memiliki sejumlah fitur keamanan, seperti enkripsi ujung ke ujung, WhatsApp ternyata tetap rentan terhadap penyadapan.

Ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk menyadap WhatsApp, termasuk yang dilakukan dari jarak jauh tanpa memerlukan scan, atau bisa juga menggunakan aplikasi.

Perlu ditekankan bahwa menyadap WhatsApp adalah perbuatan yang tidak disarankan dan melanggar privasi orang lain. Namun, bila memang diperlukan, karena berbagai alasan, berikut beberapa cara menyadap WhatsApp dari jarak jauh:

1. Melalui WhatsApp Web

WhatsApp Web bisa digunakan untuk menyadap akun WhatsApp orang lain dan mengetahui riawayat percakapan mereka. Berikut langkah-langkah untuk melakukan penyadapan WhatsApp menggunakan WhatsApp Web:

  1. Buka Mozilla atau Google Chrome di ponsel dan klik web. whatsapp. com
  2. Ganti pengaturan menjadi dekstop web dan nanti akan muncul sebuah barcode.
  3. Scan barcode tersebut dan siapkan ponsel yang ingin disadap.
  4. Buka WhatsApp dan klik menu tiga titik di pojok kanan atas.
  5. Kamu bisa klik ‘Perangkat Tertaut’ dan pilih ‘Tautkan Perangkat’.
  6. Selanjutnya kembali scan barcode pada WhatsApp web milik HP Anda.
  7. Scan barcode dan Anda akan terhubung dengan Whatsapp target yang disadap. Dengan begitu Anda bisa memantau seluruh isi riwayat pesan WhatsApp target.

2. Menggunakan Google Maps

Cara kedua adalah menggunakan Google Maps, yang bisa dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

  1. Buka aplikasi Google Maps dan pilih foto akun di ujung sebelah kanan.
  2. Silahkan klik ‘Location Sharing’ atau “Berbagai Lokasi’ (Maksimal hanya 8 jam).
  3. Salin URL pada kolom ‘Copy to Clipboard’
  4. Buka aplikasi Google Maps.
  5. Klik foto akun yang ada di sebelah kanan atas lalu pilih “Location Sharing” atau “Berbagi Lokasi” untuk mengetahui lokasi target sedang berada.
  6. Tentukan waktu berbagi lokasi.
  7. Setelah itu, salin URL di kolom "Copy to Clipboard".
  8. Selanjutnya kirim link tersebut ke WhatsApp Anda dan kini Anda bisa menyadap lokasi target.
     

Halaman:
1 2
      
