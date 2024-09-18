Cara Sadap WA Tanpa Scan, Bisa Pantau Percakapan Pasangan

JAKARTA – WhatsApp (WA) adalah aplikasi berbagi pesan yang digunakan secara luas oleh jutaan orang di seluruh dunia. Meski memiliki sejumlah fitur keamanan, seperti enkripsi ujung ke ujung, WhatsApp ternyata tetap rentan terhadap penyadapan.

Ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk menyadap WhatsApp, termasuk yang dilakukan dari jarak jauh tanpa memerlukan scan, atau bisa juga menggunakan aplikasi.

Perlu ditekankan bahwa menyadap WhatsApp adalah perbuatan yang tidak disarankan dan melanggar privasi orang lain. Namun, bila memang diperlukan, karena berbagai alasan, berikut beberapa cara menyadap WhatsApp dari jarak jauh:

1. Melalui WhatsApp Web

WhatsApp Web bisa digunakan untuk menyadap akun WhatsApp orang lain dan mengetahui riawayat percakapan mereka. Berikut langkah-langkah untuk melakukan penyadapan WhatsApp menggunakan WhatsApp Web:

Buka Mozilla atau Google Chrome di ponsel dan klik web. whatsapp. com Ganti pengaturan menjadi dekstop web dan nanti akan muncul sebuah barcode. Scan barcode tersebut dan siapkan ponsel yang ingin disadap. Buka WhatsApp dan klik menu tiga titik di pojok kanan atas. Kamu bisa klik ‘Perangkat Tertaut’ dan pilih ‘Tautkan Perangkat’. Selanjutnya kembali scan barcode pada WhatsApp web milik HP Anda. Scan barcode dan Anda akan terhubung dengan Whatsapp target yang disadap. Dengan begitu Anda bisa memantau seluruh isi riwayat pesan WhatsApp target.

2. Menggunakan Google Maps

Cara kedua adalah menggunakan Google Maps, yang bisa dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut: