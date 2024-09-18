JAKARTA – WhatsApp (WA) adalah aplikasi berbagi pesan yang digunakan secara luas oleh jutaan orang di seluruh dunia. Meski memiliki sejumlah fitur keamanan, seperti enkripsi ujung ke ujung, WhatsApp ternyata tetap rentan terhadap penyadapan.
Ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk menyadap WhatsApp, termasuk yang dilakukan dari jarak jauh tanpa memerlukan scan, atau bisa juga menggunakan aplikasi.
Perlu ditekankan bahwa menyadap WhatsApp adalah perbuatan yang tidak disarankan dan melanggar privasi orang lain. Namun, bila memang diperlukan, karena berbagai alasan, berikut beberapa cara menyadap WhatsApp dari jarak jauh: