Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Kenapa Lampu Indikator Gambar Kunci di Mobil Menyala? Ini Penyebabnya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |18:24 WIB
Kenapa Lampu Indikator Gambar Kunci di Mobil Menyala? Ini Penyebabnya
Kenapa lampu indikator gambar kunci di mobil menyala? Ini penyebabnya. (Wuling)
A
A
A

JAKARTA - Saat memutar kunci pada kontak mobil, indikator gambar kunci di bagian dashboard akan menyala. Ketika mesin menyala, lampu indikator akan mati dengan sendirinya. Namun, kenapa lampu indikator gambar kunci di mobil terus menyala?

Sebelum menjawab hal ini, pada mobil baru kekinian, sudah menggunakan sistem immobilizer. Sistem ini ditandai dengan adanya indikator gambar kunci di dashboard mobil.

Sistem immobilizer ini berfungsi untuk keamanan. Kehadiran sistem ini bisa mencegah terjadinya tindak pencurian. 

Secara sederhana, immobilizer bisa bekerja dengan gelombang elektromagnetik. Jadi, jika kunci atau remote yang digunakan tidak sesuai dengan mobil, mesin kendaraan tidak bakal bisa dihidupkan. Jika melihat cara kerja immobilizer, sistem ini sangat efektif untuk mencegah mobil dicuri. 

Pada saat menyalakan mesin mobil dengan memutar kunci, indikator kunci ini akan menyala. Lampu indikator gambar kunci ini akan padam ketika mesin sudah menyala. 

Namun, jika lampu indikator gambar kunci masih tetap menyala ketika mesin sudah dihidupkan, hal ini patut diwaspadai. 

Lalu, kenapa lampu indikator gambar kunci di mobil menyala? Dari informasi yang dihimpun, ini penyebabnya lampu indikator gambar kunci di mobil menyala: 

1. Adanya Gangguan Gelombang

Seperti disebutkan di atas, sistem immobilizer bisa bekerja dengan adanya gelombang elektromagnetik. Karena itu, jika lampu indikator gambar kunci tetap menyala, patut diduga ada gangguan pada gelombang. Biasanya, hal ini dijumpai pada mobil yang menggunakan sistem keyless entry.

Jika menemukan kondisi ini, jangan panik. Segeralah bawa mobil ke bengkel agar segera diperbaiki. 

2. Habis Baterai 

Penyebab lainnya lampu indikator gambar kunci tetap menyala adalah baterai pada kunci habis. Biasanya, ketika baterai pada kunci melemah bisa diketahui. 

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/02/52/3057702/dashboard_mobil-tx07_large.jpg
Wajib Diketahui, Ini Arti Lampu Indikator Mobil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/52/3053486/citroen-7tlK_large.jpg
Strategi Citroen Melawan Stigma Mobil Eropa Selalu Mahal  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/52/3048558/booth_toyota_di_giias_2024-pKzc_large.jpg
10 Merek Mobil Terlaris Juli 2024, Toyota Masih Teratas dan BYD Beri Kejutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/52/3048551/giias_2024-UkS1_large.jpg
Capai 74.160 Unit, Penjualan Mobil Sepanjang Juli 2024 Turun Tipis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/52/3047372/special_report_hybrid-aBZX_large.jpeg
SPECIAL REPORT : Tak Ada Insentif untuk Mobil Hybrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/52/3046661/mercedes_benz_g_class-GxoV_large.jpg
Ada Mercedes-Benz G-Class Versi Lego, Harganya Rp4 Jutaan
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement