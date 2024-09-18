Kenapa Lampu Indikator Gambar Kunci di Mobil Menyala? Ini Penyebabnya

Kenapa lampu indikator gambar kunci di mobil menyala? Ini penyebabnya. (Wuling)

JAKARTA - Saat memutar kunci pada kontak mobil, indikator gambar kunci di bagian dashboard akan menyala. Ketika mesin menyala, lampu indikator akan mati dengan sendirinya. Namun, kenapa lampu indikator gambar kunci di mobil terus menyala?

Sebelum menjawab hal ini, pada mobil baru kekinian, sudah menggunakan sistem immobilizer. Sistem ini ditandai dengan adanya indikator gambar kunci di dashboard mobil.

Sistem immobilizer ini berfungsi untuk keamanan. Kehadiran sistem ini bisa mencegah terjadinya tindak pencurian.

Secara sederhana, immobilizer bisa bekerja dengan gelombang elektromagnetik. Jadi, jika kunci atau remote yang digunakan tidak sesuai dengan mobil, mesin kendaraan tidak bakal bisa dihidupkan. Jika melihat cara kerja immobilizer, sistem ini sangat efektif untuk mencegah mobil dicuri.

Pada saat menyalakan mesin mobil dengan memutar kunci, indikator kunci ini akan menyala. Lampu indikator gambar kunci ini akan padam ketika mesin sudah menyala.

Namun, jika lampu indikator gambar kunci masih tetap menyala ketika mesin sudah dihidupkan, hal ini patut diwaspadai.

Lalu, kenapa lampu indikator gambar kunci di mobil menyala? Dari informasi yang dihimpun, ini penyebabnya lampu indikator gambar kunci di mobil menyala:

1. Adanya Gangguan Gelombang

Seperti disebutkan di atas, sistem immobilizer bisa bekerja dengan adanya gelombang elektromagnetik. Karena itu, jika lampu indikator gambar kunci tetap menyala, patut diduga ada gangguan pada gelombang. Biasanya, hal ini dijumpai pada mobil yang menggunakan sistem keyless entry.

Jika menemukan kondisi ini, jangan panik. Segeralah bawa mobil ke bengkel agar segera diperbaiki.

2. Habis Baterai

Penyebab lainnya lampu indikator gambar kunci tetap menyala adalah baterai pada kunci habis. Biasanya, ketika baterai pada kunci melemah bisa diketahui.