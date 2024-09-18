Advertisement
OTOMOTIF

Segini Harga Mobil Bekas Toyota Yaris Bakpao

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |17:10 WIB
Segini Harga Mobil Bekas Toyota Yaris Bakpao
Segini harga mobil bekas Toyota Yaris bakpao. (Okezone)
JAKARTA - Toyota Yaris bakpao merupakan mobil hatchback yang laris pada masanya. Saat ini mobil tersebut juga masih menjadi incaran. Lalu berapa harga mobil bekas Toyota Yaris bakpao? 

Toyota Yaris pertama kali mengaspal di Indonesia pada 2006. Kehadiran Yaris saat itu disiapkan untuk menantang Honda Jazz. 

Generasi awal Toyota Yaris yang meluncur di Indonesia memiliki bentuk yang membulat. Karena itu, tak sedikit yang menjulukinya dengan sebutan Yaris Bakpao. 

Secara dimensi, Toyota Yaris bakpao memiliki panjang 3.750 mm, lebar 1.695 mm, dan tinggi 1.530 mm. Sementara ground clearance mencapai 140 mm. 

Mobil tersebut dilengkapi mesin 1NZ FE 1.500 cc VVT-I DOHC. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga hingga 107 HP pada 6.000 RPM dan torsi hingga 142 Nm pada 4.200 RPM.

