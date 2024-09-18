Adu Mahal Mobil Bintang Timnas Indonesia di Bawah STY

Adu mahal mobil bintang timnas Indonesia di bawah asuhan STY. (Dok PSSI)

JAKARTA - Menarik untuk mengulas mobil-mobil milik pemain timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Pasalnya, tak hanya piawai memainkan si kulit bundar, sejumlah personel timnas juga memiliki ketertarikan terhadap otomotif.

Tercatat beberapa pemain timnas memiliki mobil yang menjadi impian banyak orang. Berikut ulasan soal mobil milik pemain timnas Indonesia, sebagaimana dihimpun Okezone, Rabu (18/9/2024) :

1. Egy Maulana Vikri

Egy Maulana Vikri merupakan pemain timnas yang pernah berkarier di Eropa. Ia pernah membela klub Polandia, Lechia Gdansk, saat masih berusia 18 tahun.

Sewaktu membela klub tersebut, Egy mendapatkan sejumlah fasilitas, mulai dari apartemen, mobil, hingga biaya pendidikan.

Saat itu, pemain sayap lincah ini mendapatkan fasilitas mobil mewah yakni Mercedes-Benz E-Class, yang ditaksir seharga Rp1,3 miliar. Itu merupakan mobil premuim dengan desain dan spesifikasi menawan serta fitur berlimpah.

Namun, karena fasilitas dari klub, mobil tersebut dikembalikannya setelah 3 musim berseragam Lechia Gdansk. Ia lalu melanjutkan karier di Eropa dengan membela klub Slovakia, FK Senica pada 2021. Kini, pemain berjuluk Kelok Sembilan itu membela Dewa United di divisi teratas Liga Indonesia.

2. Rizky Ridho

Rizky Ridho merupakan bek tangguh timnas Indonesia. Ia rutin masuk timnas sejak kelompok umur.

Kariernya terus mencuat sehingga menerobos dan menjadi langganan timnas senior. Di usianya yang masih terbilang muda yakni 24 tahun, Rizky Ridho pernah terlihat memakai mobil MPV premium Honda Odissey saat bepergian ke kampus.

Namun, mobil mewah yang sudah mengaspal sejak 2005 itu telah disuntik mati pada 2022. Hal ini sejalan dengan kebijakan prinsipal yang tidak lagi memproduksi mobil tersebut. Terakhir kali model Honda Odyssey dipasarkan di Indonesia adalah penyegaran dari model lama pada 2021. Saat itu, mobil tersebut dibanderol Rp888 juta on the road Jakarta.

Kini hanya tersedia unit bekasnya. Dari penelusuran Okezone di situs jual beli daring, Honda Odyssey lansiran 2021 dibanderol Rp675-685 juta. Sementara Honda Odyssey untuk lansiran tahun lawas harganya lebih murah. Contohnya untuk Honda Odyssey lansiran 2014, harganya berkisar mulai dari Rp235 juta.