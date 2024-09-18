Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Spesifikasi Honda Odyssey, Mobil MPV Mewah Rizky Ridho

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |12:27 WIB
Spesifikasi Honda Odyssey, Mobil MPV Mewah Rizky Ridho
Spesifikasi Honda Odyssey, mobil MPV mewah Rizky Ridho (Sindonews)
A
A
A

JAKARTA - Pemain timnas Indonesia, Rizky Ridho, pernah memakai mobil Honda Odyssey saat bepergian ke kampus. Mobil tersebut harganya mencapai ratusan juta rupiah. 

Rizky Rizdho merupakan pemain belakang yang kini membela klub Persija Jakarta. Berkat kepiawaiannya menggalang pertahanan, Rizky Ridho menerima gaji yang besar di klubnya saat ini.  

Nama Rizky Ridho sendiri telah mencuat sejak usia belia. Ia pun rutin masuk timnas, sejak kelompok umur. Kini, ia juga menjadi bagian dari timnas yang tengah berjuang di babak putaran kualifikasi Piala Dunia 2026. 

Atas prestasinya selama ini di usia yang masih belia, harga jual Rizky Ridho ditaksir sekitar Rp7,39 miliar berdasarkan situs Transfermarkt. 

Dengan kemampuannya yang mumpuni sebagai pemain bertahan dan besarnya perkiraan nilai transfernya tersebut, wajar saja jika ia menerima gaji yang pantas. 

Karena itu, tak heran jika ia memiliki Honda Odyssey. Honda Odyssey merupakan mobil MPV premium. 

Di Indonesia, Honda memasarkan Odyssey dengan varian 2.4 L Prestige. Secara dimensi, Honda  Odyssey memiliki panjang 4.830 mm, lebar 1.820 mm, dan tinggi 1.695 mm. Mobil 7 penumpang ini dibekali mesin 2.4 Liter 4 Cylinder In-Line 16 Valve DOHC I-VTEC + DB. Mesin ini mampun menghasilkan tenaga hingga 173 PS pada 6.200 RPM dan torsi 225 Nm pada 4.000 RPM. 

Secara eksterior, Odyssey dilengkapi full LED headlight, serta front grille yang menampilkan kesan mewah. Pada sisi belakang juga dilengkapi full LED tail light. 

Untuk interiornya, Honda Odyssy dilengkapi layar 8 inchi Advanced Touchscreen Display dengan NAVI Built-in System, Hands-Free Telephone Vehicle Setting, Bluetooth & Wi-Fi Connection, serta Smartphone Connection untuk Audio dan Video.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/53/3064107/honda_spacy_125-Rw7C_large.jpg
Honda Spacy 125 Baru Dibanderol Rp18 Jutaan, Konsumsi BBM Tembus 55 Km per Liter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/52/3061382/honda_brio_satya-tCwf_large.jpg
Penjualan Honda Naik pada Agustus 2024, Brio Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/53/3061017/motor_listrik_honda_em1_e-ErUZ_large.jpg
Motor Listrik Honda EM1 Didiskon hingga Rp11 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/53/3058975/servis_motor-WzrO_large.jpg
Hari Pelanggan Nasional, Ada Diskon Servis Motor Honda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/52/3058006/honda_hr_v_hybrid_2025-Ss8y_large.jpg
Honda HR-V Hybrid 2025 Segera Meluncur, Intip Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/53/3057973/ahm_undang_30_ribu_bikers_kumpul_bareng_di_magelang-spQB_large.jpg
Honda Undang 30 Ribu Bikers Kumpul Bareng di Magelang 26 Oktober 2024
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement