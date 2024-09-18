Spesifikasi Honda Odyssey, Mobil MPV Mewah Rizky Ridho

JAKARTA - Pemain timnas Indonesia, Rizky Ridho, pernah memakai mobil Honda Odyssey saat bepergian ke kampus. Mobil tersebut harganya mencapai ratusan juta rupiah.

Rizky Rizdho merupakan pemain belakang yang kini membela klub Persija Jakarta. Berkat kepiawaiannya menggalang pertahanan, Rizky Ridho menerima gaji yang besar di klubnya saat ini.

Nama Rizky Ridho sendiri telah mencuat sejak usia belia. Ia pun rutin masuk timnas, sejak kelompok umur. Kini, ia juga menjadi bagian dari timnas yang tengah berjuang di babak putaran kualifikasi Piala Dunia 2026.

Atas prestasinya selama ini di usia yang masih belia, harga jual Rizky Ridho ditaksir sekitar Rp7,39 miliar berdasarkan situs Transfermarkt.

Dengan kemampuannya yang mumpuni sebagai pemain bertahan dan besarnya perkiraan nilai transfernya tersebut, wajar saja jika ia menerima gaji yang pantas.

Karena itu, tak heran jika ia memiliki Honda Odyssey. Honda Odyssey merupakan mobil MPV premium.

Di Indonesia, Honda memasarkan Odyssey dengan varian 2.4 L Prestige. Secara dimensi, Honda Odyssey memiliki panjang 4.830 mm, lebar 1.820 mm, dan tinggi 1.695 mm. Mobil 7 penumpang ini dibekali mesin 2.4 Liter 4 Cylinder In-Line 16 Valve DOHC I-VTEC + DB. Mesin ini mampun menghasilkan tenaga hingga 173 PS pada 6.200 RPM dan torsi 225 Nm pada 4.000 RPM.

Secara eksterior, Odyssey dilengkapi full LED headlight, serta front grille yang menampilkan kesan mewah. Pada sisi belakang juga dilengkapi full LED tail light.

Untuk interiornya, Honda Odyssy dilengkapi layar 8 inchi Advanced Touchscreen Display dengan NAVI Built-in System, Hands-Free Telephone Vehicle Setting, Bluetooth & Wi-Fi Connection, serta Smartphone Connection untuk Audio dan Video.