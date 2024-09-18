Viral Pemilik Mobil Listrik MG 4 EV Tak Boleh Ngecas di Diler

JAKARTA - Viral di media sosial seorang pemilik mobil listrik MG 4 EV mengeluh tak diizinkan mengecas kendaraannya di diler. Padahal, itu merupakan diler tempat ia membeli mobil listrik MG 4 EV.

Video tersebut diunggah akun Instagram @stev_w84 yang merupakan pemilik mobil listrik MG 4 EV. Dalam video tersebut, ia mempertanyakan kebijakan dari diler MG Pluit yang dinilainya sangat aneh. Pasalnya, ketika ia tak diizinkan mengecas kendaraannya di sana.

"Ini di showroom MG Pluit ya teman-teman, masa user MG mau datang ke showroom-nya mau ngecas, enggak dikasih teman-teman. Gua heran, soalnya di Wuling atau juga di Hyundai itu kalau kita user dan punya mobilnya, mau ngecas di situ boleh. Bahkan gratis dan diizinkan kalau mau ngecas ke dealer-nya (masing-masing). Tapi cuma di MG Pluit ini agak lain nih teman-teman," uncap pria dalam video di akun @stev_w84.

Menanggapi hal tersebut, ATL Manager & Creative Strategist MG Motor Indonesia Muhamad Irvan Mustafa mengungkapkan, pihaknya akan langsung melakukan investigasi. MG Indonesia akan meminta keterangan dari kedua pihak untuk meluruskan hal ini.

"Di internal kita lagi investigate. Karena kalau saya lihat videonya sama teman-teman juga bilang, enggak mention kenapanya gitu kan, dari pihak konsumen tersebut," kata Irvan kepada wartawan di Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2024).

"Jadi, kita belum memberikan sebuah statement terlebih dahulu, karena kita mau coba investigate dulu, kita kumpulin informasi," lanjutnya.