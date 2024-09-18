Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Tampilkan Karya Inspiratif, Honda Modif Contest 2024 Banjarmasin Menyala

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |20:31 WIB
Tampilkan Karya Inspiratif, Honda Modif Contest 2024 Banjarmasin Menyala
Honda Modif Contest 2024 digelar di Kawasan Siring Menara Pandang Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu (14/9/2024). (Foto: dok AHM)
A
A
A

JAKARTA – Pencinta sepeda motor Honda sudah lama menunggu momen keseruan modifikasi terbesar di Tanah Air. Kali ini, PT Astra Honda Motor (AHM) bersama dengan PT Trio Motor selaku main dealer sepeda motor Honda wilayah Kalimantan Selatan memberikan kabar gembira untuk para modifikator dengan menggelar Honda Modif Contest (HMC) 2024 #RIDECREAT1ON di Kawasan Siring Menara Pandang Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu (14/9/2024).

Tahun ini HMC diselenggarakan di 9 kota dengan melombakan 9 kelas utama. Untuk sepeda motor Honda produksi di atas tahun 2006, dibuka kelas baru yaitu All Sports, Matic & Cub Community Touring, Sport Community Touring, dan Show Off.

Keempat kelas ini akan melengkapi Kelas Matic & Cub Stock / Bolt On dan Matic & Cub Advance yang telah ada sebelumnya.

Kategori kelas ini menjadi menarik dengan hadirnya kelas baru seperti Show Off yang mengakomodir peserta yang ingin menampilkan karyanya tanpa batasan ide-ide kreatif.

Ratusan peserta dari wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah telah mendaftar sejak 31 Agustus hingga 13 September 2024 untuk mengikuti kontes modifikasi motor ini, yang menawarkan berbagai kategori untuk kendaraan Honda baik yang diproduksi sebelum maupun setelah 2006.

Inilah Para Pemenang HMC 2024

Para pemenang dari 9 kelas utama di masing-masing daerah akan bertemu dan beradu kreativitas di kontes final HMC untuk memperebutkan kesempatan mengikuti Honda Dream Ride Project.

Berikut deretan pemenang HMC 2024 Region Banjarmasin:

      
