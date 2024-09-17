Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Bakal Segera Dirilis, POCO X7 Dikonfirmasi Sebagai Rebrand Redmi Note 14 Pro 5G

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |18:58 WIB
Bakal Segera Dirilis, POCO X7 Dikonfirmasi Sebagai Rebrand Redmi Note 14 Pro 5G
Redmi Note 13 Pro 5G.
A
A
A

MENJELANG peluncuran resmi seri Redmi Note 14, berbagai informasi tentang ponsel ini mulai bermunculan. Yang terbaru, informasi terkait Redmi Note 14 Pro 5G dan POCO X7 telah ditemukan di basis data IMEI.

Dilansir Gizmochina, kedua ponsel pintar tersebut akan memiliki spesifikasi yang serupa, yang menunjukkan bahwa POCO X7 merupakan Redmi Note 14 Pro 5G yang telah berganti merek atau rebrand. Tentu saja, akan ada beberapa perbedaan antara Note 14 Pro 5G dan POCO X7. Perbedaan ini terutama akan terlihat pada kamera.

Tujuan Xiaomi adalah menjual POCO X7 dengan harga yang lebih rendah dan memudahkan pengguna untuk mengakses ponsel pintar baru ini.

Awal bulan ini, terungkap bahwa Redmi Note 14 5G akan diluncurkan kembali sebagai POCO M7 Pro 5G. Sekarang informasi baru ini mengonfirmasi bahwa Redmi Note 14 Pro 5G akan diluncurkan kembali sebagai POCO X7.

Kedua perangkat tersebut memiliki nama kode "amethyst" dan akan hadir dengan prosesor Snapdragon 7s Gen 3 (SM7635). Ini merupakan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan Note 13 Pro 5G sebelumnya. Pasalnya, Snapdragon 7s Gen 2 merupakan SoC yang diproduksi oleh Samsung. Snapdragon 7s Gen 3 yang baru kini diproduksi oleh TSMC.

Redmi Note 14 Pro 5G memiliki nomor model 24090RA29G, sedangkan POCO X7 hadir dengan nomor model 24095PCADG. Beberapa minggu lalu, Note 14 Pro 5G terlihat lulus sertifikasi 3C dengan nomor model 24090RA29C.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/16/3191349//poco_c85-miaZ_large.jpg
Review POCO C85: Ponsel Rp1 Jutaan dengan Performa Solid dan Baterai Jumbo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/16/3188769//ilustrasi-HgFO_large.jpg
5 Rekomendasi Tablet Seharga Rp1 Jutaan untuk Segala Kebutuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/16/3188622//redmi_note_15_series-mXKq_large.jpg
Lini Redmi Note 15 Segera Rilis Global, Ini Bocoran Model, Spesifikasi, dan Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/16/3186171//poco_pad_m1_dan_poco_pad_x1-QaeM_large.jpg
POCO Rilis Duo Tablet Gaming: POCO Pad M1 dan X1 Resmi Hadir di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/16/3184153//poco_f8_series_akan_debut_global_di_bali_pada_26_november_2025-Eeyl_large.jpg
POCO F8 Series Akan Debut Global di Bali pada 26 November
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/16/3182638//redmi_k90-qm5r_large.jpg
POCO F8 Pro Dikabarkan Bakal Rilis Tanpa Menyertakan Charger Dalam Kotak
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement