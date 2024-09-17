Bakal Segera Dirilis, POCO X7 Dikonfirmasi Sebagai Rebrand Redmi Note 14 Pro 5G

MENJELANG peluncuran resmi seri Redmi Note 14, berbagai informasi tentang ponsel ini mulai bermunculan. Yang terbaru, informasi terkait Redmi Note 14 Pro 5G dan POCO X7 telah ditemukan di basis data IMEI.

Dilansir Gizmochina, kedua ponsel pintar tersebut akan memiliki spesifikasi yang serupa, yang menunjukkan bahwa POCO X7 merupakan Redmi Note 14 Pro 5G yang telah berganti merek atau rebrand. Tentu saja, akan ada beberapa perbedaan antara Note 14 Pro 5G dan POCO X7. Perbedaan ini terutama akan terlihat pada kamera.

Tujuan Xiaomi adalah menjual POCO X7 dengan harga yang lebih rendah dan memudahkan pengguna untuk mengakses ponsel pintar baru ini.

Awal bulan ini, terungkap bahwa Redmi Note 14 5G akan diluncurkan kembali sebagai POCO M7 Pro 5G. Sekarang informasi baru ini mengonfirmasi bahwa Redmi Note 14 Pro 5G akan diluncurkan kembali sebagai POCO X7.

Kedua perangkat tersebut memiliki nama kode "amethyst" dan akan hadir dengan prosesor Snapdragon 7s Gen 3 (SM7635). Ini merupakan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan Note 13 Pro 5G sebelumnya. Pasalnya, Snapdragon 7s Gen 2 merupakan SoC yang diproduksi oleh Samsung. Snapdragon 7s Gen 3 yang baru kini diproduksi oleh TSMC.

Redmi Note 14 Pro 5G memiliki nomor model 24090RA29G, sedangkan POCO X7 hadir dengan nomor model 24095PCADG. Beberapa minggu lalu, Note 14 Pro 5G terlihat lulus sertifikasi 3C dengan nomor model 24090RA29C.