HOME OTOTEKNO TECHNO

Ancaman Bencana di Balik Keindahan Supermoon 18 September 2024

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |19:48 WIB
Ancaman Bencana di Balik Keindahan Supermoon 18 September 2024
Kedatangan supermoon membawa ancaman bencana.
A
A
A

JAKARTA - Supermoon merupakan fenomena langit yang terjadi ketika bulan terlihat lebih besar dan terang daripada biasanya. Pembesaran itu terjadi karena bulan purnama berada di titik terdekatnya dengan Bumi. 

Bulan mengitari Bumi secara eliptis, yang artinya jarak rata-ratanya berubah-ubah dari 405 ribu kilometer sampai 363 ribu kilometer dari Bumi. Menurut BRIN, Indonesia akan mendapatkan jatuh supermoon pada 18 September 2024 pukul i Indonesia, menurut laporan BRIN, fenomena Bulan Purnama Super atau Supermoon akan terjadi pada Rabu, 18 September 2024 pukul 9.34 WIB.

Dalam laman instagram-nya BRIN menyebut jika supermoon besok akan bertepatan dengan Harvest Moon. Namun, di balik keindahan itu, supermoon memunculkan kekhawatiran akan adanya bencana yang menyertainya. Salah satunya potensi banjir pesisir atau rob akibat fenomena supermoon di sejumlah perairan Indonesia.

Ancaman itu terjadi mulai 17 sampai 23 September tergantung masing masing wilayah atau daerah. “Berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut, banjir pesisir atau rob berpotensi terjadi di beberapa wilayah pesisir Indonesia,” ungkap Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG, Eko Prasetyo dalam keterangan resminya, Jumat (13/9/2024).

Dia mengatakan wilayah pesisir yang berpotensi mengalami banjir rob diantaranya di Pesisir Sumatera Utara, Pesisir Sumatera Barat, Pesisir Banten, Pesisir Jakarta, Pesisir Jawa Barat,  Pesisir Jawa Tengah, Pesisir Jawa Timur, dan Pesisir Kalimantan Timur.

Eko mengingatkan potensi banjir pesisir yang secara umum berdampak pada aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan dan pesisir, seperti aktivitas bongkar muat di pelabuhan, aktivitas di pemukiman pesisir, serta aktivitas tambak garam dan perikanan darat.

“Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari Pasang Maksimum Air Laut serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG,” imbaunya.

 

Halaman:
1 2
      
