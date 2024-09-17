Advertisement
Tablet Babilonia dari Abad Ke-6 Diyakini Sebagai Peta Kuno Tertua di Dunia

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |18:26 WIB
Tablet Babilonia dari Abad Ke-6 Diyakini Sebagai Peta Kuno Tertua di Dunia
Tablet berisi peta kuno Babilonia.
JAKARTA - Sebuah tablet yang berasal dari abad keenam masehi yang ditemukan di Abu Habba, Irak diyakini sebagai peta tertua di dunia yang berasal dari masa Babilonia Kuno. Tablet, yang disebut sebagai atau Peta Dunia Babilonia itu menggambarkan bagaimana orang Babilonia memandang dunia ribuan tahun yang lalu.

Pada tablet tersebut, dunia kuno ditampilkan sebagai cakram tunggal, yang dikelilingi oleh cincin air yang disebut Sungai Pahit. Di pusat dunia terdapat Sungai Efrat dan kota Babilonia kuno di Mesopotamia. Label yang ditulis dengan huruf paku, teks kuno, menandai setiap lokasi di peta, menurut The British Museum.

Menariknya, para kartografer mungkin telah menggunakan beberapa kebebasan kreatif. Misalnya, "Babilonia" hanya ditandai di salah satu tepi Sungai Efrat, meskipun Bangsa itu itu menempati kedua tepian Efrat selama sebagian besar sejarahnya, demikian dilansir Live Science.

Di atas peta terdapat blok teks yang menjelaskan penciptaan dunia oleh Marduk, dewa utama Babilonia. Deskripsi tersebut menyebutkan lebih dari selusin hewan — termasuk kambing gunung, singa, macan tutul, hyena, dan serigala — serta beberapa penguasa terkenal, seperti Utnapishtim, seorang raja yang selamat dari banjir besar.

 

