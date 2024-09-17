Honda Spacy 125 Baru Dibanderol Rp18 Jutaan, Konsumsi BBM Tembus 55 Km per Liter

JAKARTA - Wuyang Honda meluncurkan Spacy 125 model tahun 2025 dengan gaya retro. Motor ini memiliki desain klasik seperti Giorno atau Stylo. Skuter matik dibanderol dengan harga cukup murah yakni mulai Rp18 jutaan.

Honda Spacy merupakan salah satu model yang juga dijual di Indonesia oleh PT Astra Honda Motor (AHM). Skutik ini menjadi pilihan lain bagi konsumen karena memiliki desain yang lebih besar dan bagasi lebih luas ketimbang BeAT.

Namun, AHM memutuskan menghentikan penjualannya sejak 2018. Hal ini disebabkan peminatnya tidak sebesar BeAT, Vario, maupun Scoopy.

Sementara Honda Spacy yang dijual di China memiliki bentuk yang sepenuhnya berbeda dengan di Indonesia. Bentuk bodinya dibuat serba membulat, mulai dari lampu depan, tameng, hingga bodi samping.

Meski mengusung desain retro, Honda Spacy 125 dibekali sejumlah fitur kekinian. Mulai dari lampu utama LED yang dipadukan dengan DRL (daytime running light) sebagai pemanis.

Skutik ini juga telah dilengkapi ACG starter untuk memperhalus suara mesin saat pertama kali dihidupkan. Selain itu, terdapat sistem idling stop yang dapat membuat mesin dapat hidup dan mati secara otomatis ketika berhenti selama tiga detik di lampu merah.

Tujuan dari fitur tersebut tentunya untuk menghemat bahan bakar ketika motor berhenti, maka mesin tidak perlu hidup yang dapat menguras BBM. Selain itu, teknologi modern lainnya ada port charger USB untuk pengisian daya handphone.