Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Honda Spacy 125 Baru Dibanderol Rp18 Jutaan, Konsumsi BBM Tembus 55 Km per Liter

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |19:08 WIB
Honda Spacy 125 Baru Dibanderol Rp18 Jutaan, Konsumsi BBM Tembus 55 Km per Liter
Honda Spacy 125 baru dibanderol Rp18 jutaan, konsumsi BBM tembus 55 km per liter. (Greatbiker)
A
A
A

JAKARTA - Wuyang Honda meluncurkan Spacy 125 model tahun 2025 dengan gaya retro. Motor ini memiliki desain klasik seperti Giorno atau Stylo. Skuter matik dibanderol dengan harga cukup murah yakni mulai Rp18 jutaan.

Honda Spacy merupakan salah satu model yang juga dijual di Indonesia oleh PT Astra Honda Motor (AHM). Skutik ini menjadi pilihan lain bagi konsumen karena memiliki desain yang lebih besar dan bagasi lebih luas ketimbang BeAT.

Namun, AHM memutuskan menghentikan penjualannya sejak 2018. Hal ini disebabkan peminatnya tidak sebesar BeAT, Vario, maupun Scoopy. 

Sementara Honda Spacy yang dijual di China memiliki bentuk yang sepenuhnya berbeda dengan di Indonesia. Bentuk bodinya dibuat serba membulat, mulai dari lampu depan, tameng, hingga bodi samping.

Meski mengusung desain retro, Honda Spacy 125 dibekali sejumlah fitur kekinian. Mulai dari lampu utama LED yang dipadukan dengan DRL (daytime running light) sebagai pemanis.

Skutik ini juga telah dilengkapi ACG starter untuk memperhalus suara mesin saat pertama kali dihidupkan. Selain itu, terdapat sistem idling stop yang dapat membuat mesin dapat hidup dan mati secara otomatis ketika berhenti selama tiga detik di lampu merah.

Tujuan dari fitur tersebut tentunya untuk menghemat bahan bakar ketika motor berhenti, maka mesin tidak perlu hidup yang dapat menguras BBM. Selain itu, teknologi modern lainnya ada port charger USB untuk pengisian daya handphone.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/53/3067396/honda_cbr_1000rr_r_fireblade-Mxib_large.jpg
Punya Sensasi MotoGP, Honda CBR1000RR-R Fireblade Terbaru Resmi Meluncur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/53/3060986/honda_bikers_day-roVP_large.jpg
Ramaikan Honda Bikers Day, Pemotor Jakarta-Tangerang Diminta Segera Daftar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/15/3191668//honda-TmEC_large.jpg
Honda Hentikan Sementara Produksi di China Imbas Krisis Semikonduktor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/15/3189474//honda_forza_125-YZOn_large.jpg
Spesifikasi Honda Forza 125, Harganya Tembus Rp100 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/15/3188817//honda-4HXW_large.jpg
Honda Prediksi Penjualan Motor Tembus 6,4 Juta Unit Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/15/3187832//all_new_honda_vario_125-3oy8_large.jpg
Honda Vario 125 Baru Tak Pakai Rangka eSAF, Ini Alasannya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement