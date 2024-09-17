Motor Harley-Davidson Seharga NMax Turbo Meluncur, Bisa Tenggak Pertalite

JAKARTA - Harley-Davidson meluncurkan X440 yang merupakan varian termurah dari series tersebut. Hal ini terwujud berkat kerja sama dengan Hero MotoCorp sehingga motor gede dengan harga terjangkau berhasil terwujud.

Melansir Bikewale, Selasa (17/9/2024), Harley-Davidson X440 dibanderol 259,5 ribu rupee India atau setara Rp47,5 jutaan. Harganya hampir mirip dengan Yamaha Nmax Turbo tipe tertinggi yang dijual di Indonesia yakni dengan banderol Rp45,25 juta.

Menariknya, X440 juga bisa menenggak bahan bakar dengan kadar oktan atau RON rendah. Memiliki nilai kompresi 9,5:1, membuatnya menjadi satu-satunya motor Harley-Davidson yang dapat menenggak BBM jenis Pertalite dengan RON 90.

Soal mesin, X440 menggendong mesin satu silinder berkapasitas 440 cc berpendingin udara. Dengan ukuran bore 79.6 mm dan stroke 88.4 mm, mesin ini menghasilkan tenaga yang responsif di putaran bawah.

Tenaga yang dihasilkan dari mesin tersebut mencapai 27 bhp dan torsi puncak 38 Nm. Tenaga tersebut disalurkan ke roda belakang melalui transmisi 6-percepatan dengan slipper clutch.