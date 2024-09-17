Kronologi Bos Yamaha Yoshihiro Hidaka Ditikam Putrinya, Pelaku Sempat Telepon Polisi

SHIZUOKA - Presiden Yamaha Motor Co, Yoshihiro Hidaka (61) ditikam oleh putrinya sendiri. Akibat kejadian itu, Yoshihiro mengalami cedera pada bagian lengannnya.

Melansir Japan Times, Selasa (17/9/2024), peristiwa ini terjadi di rumah Yoshihiro di Kota Iwata, Prefektur Shizuoka, Jepang, pada Senin (16/9/2024) sekitar pukul 03.00 pagi hari waktu setempat.

Departemen kepolisian Prefektur Shizuoka menangkap putrinya yakni Hana Hidaka (33) atas dugaan percobaan pembunuhan. Polisi belum mengungkapkan motif Hana yang merupakan pengangguran itu menikam ayahnya.

Hana diduga berusaha membunuh ayahnya dengan menyerang lengan kirinya menggunakan pisau dapur.

Menurut departemen tersebut, petugas polisi bergegas ke rumah tersebut setelah menerima panggilan darurat dari Hana. Hana mengaku dipukuli oleh ayahnya.

Satu hari sebelumnya, Minggu (15/9/2024), Hana sempat melakukan panggilan darurat sekitar pukul 05.30 sore. Petugas polisi mengunjungi rumah tersebut setelah itu.

Sementara itu, Yamaha Motor mengatakan tidak akan mengomentari kasus tersebut. Hal tersebut karena merupakan masalah pribadi dan penyelidikan masih berlangsung.



(Erha Aprili Ramadhoni)