HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Bos Yamaha Yoshihiro Hidaka Ditikam Putrinya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |13:41 WIB
Bos Yamaha Yoshihiro Hidaka Ditikam Putrinya
Yoshihiro Hidaka (kanan) menjadi korban penikaman yang dilakukan putrinya. (Foto: Yamaha)
A
A
A

SHIZUOKA - Presiden Yamaha Motor Co, Yoshihiro Hidaka (61), ditikam oleh putrinya di rumah mereka di Jepang bagian tengah, Senin (16/9/2024). Akibatnya, Yoshihiro Hidaka mengalami cedera pada bagian lengannya.

Melansir Kyodonews, Selasa (17/9/2024), kepolisian setempat menangkap Hana Hidaka (33)  atas dugaan percobaan pembunuhan terhadap ayahnya, Yoshihiro. 

Hana menyerang bos Yamaha tersebut dengan menggunakan pisau dapur di rumah mereka di Iwata, Prefektur Shizuoka, pada Senin (17/9/2024) sekitar pukul 3 pagi hari waktu setempat. 

Yoshihiro Hidaka menjadi korban penusukan. (Foto: Yamaha)

Polisi menanggapi panggilan telepon dari Hana Hidaka. Ia melapor ke polisi setelah ayahnya memukulinya. 

Dia juga telah menelepon polisi sekitar pukul 05.30 sore pada Minggu (15/9/2024). 

Seorang pejabat Yamaha menyatakan akan menahan diri untuk tidak mengomentari tuduhan tersebut. Itu karena ini adalah masalah pribadi yang sedang diselidiki.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
