HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Terinspirasi Mainan Cipung, Mobil Ini Jadi Giveaway pada Pameran Modifikasi IMX 2024

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |18:31 WIB
Terinspirasi Mainan Cipung, Mobil Ini Jadi Giveaway pada Pameran Modifikasi IMX 2024
Tiga mobil disiapkan sebagai giveaway di IMX 2024 (Fadli Ramadan)




JAKARTA - Pameran Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX) 2024 bakal digelar di di ICE BSD City, Tangerang, pada 4-6 Oktober. Ini bakal menjadi pameran modifikasi terbesar di Asia Tenggara.

Tahun ini, IMX akan digelar di Hall 9-10 ICE BSD untuk menampung ratusan mobil modifikasi. Tak hanya dari Indonesia, modifikator luar negeri juga akan meramaikan ajang tersebut.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI), Bambang Soesatyo (Bamsoet), mengatakan Indonesia negara yang kaya akan kreativitas dan inovasi. Para pelaku di industri modifikasi terus menunjukkan kemajuan signifikan di berbagai sektor, termasuk dunia otomotif dan gaya hidup. 

"IMX 2024 bukan sekadar pameran, melainkan platform yang memfasilitasi para pelaku industri, penggemar, dan masyarakat untuk bertukar ide, berinovasi, serta menciptakan tren baru yang akan memajukan industri kita," kata Bamsoet di Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2024).

Tahun ini, IMX akan menghadirkan Toyota AE86 milik drifter legendaris Keiichi Tsuchiya. Mobil yang diberi nama Super Mamego AE86 itu untuk pertama kalinya keluar dari Jepang demi mengikuti pameran.

IMX 2024 mengusung tema "Road to The World", yang mempunyai misi untuk membawa karya-karya modifikator Indonesia ke internasional. Event ini menjadi ajang kolaborasi strategis antara pelaku dalam industry otomotif Indonesia dengan mitra global, serta memperkuat peran Indonesia dalam industri modifikasi kendaraan dunia.

 

Telusuri berita ototekno lainnya
