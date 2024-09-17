Daihatsu Gran Max Meluncur sejak 2007, Ternyata Segini Jumlah Populasinya

JAKARTA - Daihatsu Gran Max pertama kali mengaspal di Indonesia sejak 2007. Sejak saat itu, Gran Max menjadi pilihan bagi konsumen, khususnya pelaku usaha yang mencari mobil pikap.

Sejak diluncurkan 27 tahun lalu, berapa populasi Daihatsu Gran Max? Dari keterangan tertulis Daihatsu Astra Motor, populasi Gran Max mencapai sekitar 830 ribu.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan para pelaku usaha terhadap Daihatsu Gran Max sabagai bagian dari perkembangan bisnis mereka, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Semoga Gran Max dapat menjadi pilihan utama para pebisnis pemula di Indonesia,” ujar Marketing Director dan Corporate Communication Director PT Astra Daihatsu Motor, Sri Agung Handayani.

Sejumlah sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menggunakan Gran Max sebagai kendaraan operasional. Mulai dari logistik, komoditas, shuttle car, kuliner, industri kreatif, dan beragam bisnis lainnya.

Secara total penjualan hingga Agustus 2024, Gran Max Pick Up (PU) berkontribusi sekitar 56% dari segmen Pick Up Low dengan total penjualan 28.222 unit. Sementara Gran Max MB sebesar 92% dari segmen pasar Low Semi Commercial dengan total penjualan 9.488 unit.

Secara spesifikasi, Gran Max memiliki 2 pilihan mesin dengan kapasitas 1.300 cc dan 1.500cc. Khusus pada varian mesin 1.500cc, Gran Max menggunakan mesin baru 1.5L 2NR-VE Dual VVT-I.