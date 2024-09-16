Huawei Akan Luncurkan HarmonyOS Next Tanpa Android pada Akhir Bulan Ini

BEIJING - Sistem operasi buatan Huawei, HarmonyOS, tampaknya akan segera dirilis secara penuh tanpa menggunakan layanan bantuan lagi. Huawei telah mengonfirmasi kepada South China Morning Post bahwa HarmonyOS NEXT, versi asli yang bebas dari pustaka dasar Android, akan diluncurkan pada akhir bulan ini.

Ini merupakan tonggak penting bagi Huawei, terutama setelah sanksi Amerika Serikat (AS) yang membatasi akses ke kerangka Layanan Seluler Google, demikian dilansir Gizmochina.

Diumumkan pada 2019, HarmonyOS awalnya menjajaki pasar TV pintar sebelum merambah ke ponsel pintar setahun kemudian. Sejak saat itu, jutaan pengguna telah mengadopsi platform tersebut, yang juga telah berkembang hingga mencakup tablet, perangkat yang dapat dikenakan, dan Internet of Things (IoT).

Namun, ambisi Huawei bukan hanya sekadar mengganti Android pada perangkatnya. HarmonyOS NEXT, yang juga dijuluki OS "Darah Murni" di China, bertujuan untuk mencapai kemandirian penuh. Ini melibatkan penulisan ulang perangkat lunak secara menyeluruh dan menghilangkan ketergantungan pada kode Android.

Menurut Chen Xinxin, manajer umum HarmonyOS Industry Solutions, platform seluler baru ini "sepenuhnya dikembangkan secara independen dan otonom."

Demikian pula, transisi ini tidak terjadi begitu saja. Pengembang besar China di bidang perangkat lunak, permainan, hiburan, dan e-commerce telah menjanjikan dukungan untuk aplikasi asli HarmonyOS. JD.com, raksasa e-commerce Tiongkok, baru-baru ini menyelesaikan aplikasi aslinya sendiri yang dijadwalkan untuk diluncurkan bersamaan dengan HarmonyOS NEXT.