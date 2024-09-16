Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Bakal Diluncurkan Bulan Depan, Detail Chipset Vivo X200 Pro Dikonfirmasi Geekbench

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 16 September 2024 |19:16 WIB
Bakal Diluncurkan Bulan Depan, Detail Chipset Vivo X200 Pro Dikonfirmasi Geekbench
Ilustrasi.
A
A
A

VIVO bersiap untuk meluncurkan ponsel pintar andalan generasi berikutnya, seri X200, pada 14 Oktober di China. Menjelang pengumuman resmi, ponsel pintar tersebut telah muncul di basis data sertifikasi 3C China.

Daftar 3C mengungkap tiga ponsel Vivo mendatang dengan nomor model V2419A, V2405A, dan V2415A. Ketiga entri tersebut mendukung pengisian daya cepat 90W, demikian dilaporkan Gizmochina.

Berdasarkan spekulasi industri, V2405A diyakini sebagai model dasar, X200. Sementara itu, V2415A masih belum jelas. Bisa jadi varian "Mini" yang lebih ringkas, atau model "Plus" yang menawarkan sedikit peningkatan dibanding X200 standar. Terakhir, V2419A sesuai dengan ekspektasi untuk X200 Pro kelas atas.

Rincian lebih lanjut mengenai X200 Pro telah muncul melalui Geekbench, platform pembandingan populer. Daftar tersebut mengonfirmasi bahwa daya pemrosesan ponsel akan digerakkan oleh chipset Dimensity 9400 mendatang dari MediaTek, yang dipasangkan dengan RAM 16GB.

Namun, skor benchmark yang tercantum untuk kinerja single-core dan multi-core (1531 dan 6168) tampaknya tidak akurat, karena sangat rendah, bahkan tertinggal dari Dimensity 9300 yang ditemukan di seri unggulan Vivo sebelumnya.

Daftar Geekbench mengonfirmasi detail Dimensity 9400. Spesifikasi ini selaras dengan spesifikasi prosesor yang ditampilkan di situs benchmark awal minggu ini.

Spesifikasi vivo Seri X200

SoC andalan mendatang ini memiliki CPU octa-core dengan satu core Cortex-X5 berperforma tinggi yang berjalan pada 3,63 GHz, tiga core Cortex-X4 pada 2,80 GHz untuk daya tambahan, dan empat core Cortex-A725 pada 2,10 GHz untuk menangani tugas sehari-hari.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/16/3184970//vivo_x300_series_resmi_meluncur_di_indonesia-7WNO_large.jpg
Vivo X300 Series Resmi di Indonesia Dengan Kamera 200MP, Cek Spesifikasi dan Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/16/3183374//vivo_x300_pro-bZ42_large.jpg
Vivo X300 Series Segera Meluncur di Indonesia, Usung Lensa 200 MP ZEISS APO Telephoto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/16/3180680//vivo_y21d-FgTN_large.jpg
Vivo Y21d Resmi Meluncur di Indonesia, Ponsel Rp2 Jutaan dengan Baterai 6500mAh dan Bodi Tahan Banting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/16/3176274//originos_6-JIDg_large.jpg
OriginOS 6 Resmi Diluncurkan di China, Bakal Debut Global di Vivo X200 dan X Fold5
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175532//spbu_total-Ah4j_large.jpg
Daftar SPBU Swasta yang Masih dan Pernah Ada di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175537//minyak-pEP7_large.jpg
Daftar Perusahaan SPBU Swasta yang Impor BBM, Shell Paling Besar
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement