Bakal Diluncurkan Bulan Depan, Detail Chipset Vivo X200 Pro Dikonfirmasi Geekbench

VIVO bersiap untuk meluncurkan ponsel pintar andalan generasi berikutnya, seri X200, pada 14 Oktober di China. Menjelang pengumuman resmi, ponsel pintar tersebut telah muncul di basis data sertifikasi 3C China.

Daftar 3C mengungkap tiga ponsel Vivo mendatang dengan nomor model V2419A, V2405A, dan V2415A. Ketiga entri tersebut mendukung pengisian daya cepat 90W, demikian dilaporkan Gizmochina.

Berdasarkan spekulasi industri, V2405A diyakini sebagai model dasar, X200. Sementara itu, V2415A masih belum jelas. Bisa jadi varian "Mini" yang lebih ringkas, atau model "Plus" yang menawarkan sedikit peningkatan dibanding X200 standar. Terakhir, V2419A sesuai dengan ekspektasi untuk X200 Pro kelas atas.

Rincian lebih lanjut mengenai X200 Pro telah muncul melalui Geekbench, platform pembandingan populer. Daftar tersebut mengonfirmasi bahwa daya pemrosesan ponsel akan digerakkan oleh chipset Dimensity 9400 mendatang dari MediaTek, yang dipasangkan dengan RAM 16GB.

Namun, skor benchmark yang tercantum untuk kinerja single-core dan multi-core (1531 dan 6168) tampaknya tidak akurat, karena sangat rendah, bahkan tertinggal dari Dimensity 9300 yang ditemukan di seri unggulan Vivo sebelumnya.

Daftar Geekbench mengonfirmasi detail Dimensity 9400. Spesifikasi ini selaras dengan spesifikasi prosesor yang ditampilkan di situs benchmark awal minggu ini.

Spesifikasi vivo Seri X200

SoC andalan mendatang ini memiliki CPU octa-core dengan satu core Cortex-X5 berperforma tinggi yang berjalan pada 3,63 GHz, tiga core Cortex-X4 pada 2,80 GHz untuk daya tambahan, dan empat core Cortex-A725 pada 2,10 GHz untuk menangani tugas sehari-hari.