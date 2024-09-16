6 Asteroid Berbahaya Ini Berpotensi Hantam Bumi, Paling Dekat Bisa Terjadi Bulan Depan

JAKARTA – Masuknya sebuah asteroid yang tidak terdeteksi sebelumnya ke dalam atmosfer Bumi pekan ini menimbulkan kehebohan. Untungnya asteroid kecil yang diberi nama 2024 RW 1 itu tidak menimbulkan kerusakan besar karena ukurannya yang hanya memiliki lebar sekira 1 meter.

Namun, peristiwa ini kembali memperlihatkan potensi bahaya yang mungkin terjadi jika asteroid dengan ukuran yang lebih besar menghantam planet kita di masa mendatang. Untuk mempersiapkan diri menghadapi ancaman ini diperlukan pemantauan dan persiapan mencegah tabrakan tersebut.

Saat ini ada beberapa asteroid yang telah dipantau dan diperingatkan akan risikonya menabrak Bumi, menurut laporan Live Science:

1. Bennu

Asteroid Bennu, yang ditemukan pada 1999, saat ini memiliki risiko terbesar untuk menghantam Bumi. Asteroid berdiameter 1.574 kaki (479,7 meter) dan berat 67 juta ton, asteroid ini memiliki peluang 1 berbanding 2.700 untuk menghantam Bumi pada 24 September 2182, menurut pengamatan NASA.

Jika Bennu bertabrakan dengan Bumi, ia akan melepaskan energi yang setara dengan 1,4 miliar ton TNT, yang melampaui energi gabungan dari semua senjata nuklir yang pernah diledakkan.

2. 2023 DW – Asteroid Hari Valentine

Asteroid 2023 DW diprediksi memiliki peluang besar untuk bertabrakan dengan Bumi pada 14 Februari 2046. Memiliki diameter 166 kaki (50 m), asteroid ini memiliki ukuran sebanding dengan asteroid yang menyebabkan peristiwa Chelyabinsk yang dahsyat pada 2013.

Dengan kecepatan 21,78 km/s relatif terhadap matahari, potensi tabrakan dapat menghancurkan seluruh kota. Awalnya, badan antariksa memperkirakan peluang tabrakan sebesar 1 berbanding 607. Namun, pengamatan terkini telah mengurangi risiko tersebut secara signifikan.