JAKARTA - Daftar pajak motor Honda Scoopy beserta dendanya terlengkap menarik dikulik. Apalagi, peminat motor tersebut sangat. Lantaran, Scoopy memiliki desain yang unik dan stylish, dengan lampu depan LED dan bodi yang ramping.
Terlebih, motor ini memiliki dimensi panjang 1.864 mm, lebar 683 mm, dan tinggi 1.075 mm, dengan ground clearance 145 mm dan ketinggian jok 764 mm, sangat sesuai untuk dikendarai oleh perempuan.
Berikut daftar pajak motor Honda Scoopy beserta dendanya terlengkap:
-Biaya Pajak Motor Honda Scoopy 2009-2016
SCOOPY I 2009 - Rp112.000
SCOOPY AT 2010 - Rp118.000
SCOOPY I 2010 - Rp118.000
SCOOPY AT 2011 - Rp128.000
SCOOPY FI CLASSIC AT 2012 - Rp152.000
SCOOPY AT 2012 - Rp138.000
SCOOPY FI CLASSIC AT 2013 - Rp184.000
SCOOPY AT 2013 - Rp156.000
SCOOPY AT 2014 - Rp194.000
SCOOPY FI CLASSIC AT 2014 - Rp200.000
SCOOPY AT 2014 - Rp170.000
SCOOPY AT 2015 - Rp220.000
SCOOPY ESP AT 2015 - Rp224.000
SCOOPY ESP AT 2016 - Rp238.000