Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Daftar Pajak Motor Honda Scoopy Beserta Dendanya Terlengkap

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 16 September 2024 |06:26 WIB
Daftar Pajak Motor Honda Scoopy Beserta Dendanya Terlengkap
Daftar Pajak Motor Honda Scoopy Beserta Dendanya Terlengkap (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Daftar pajak motor Honda Scoopy beserta dendanya terlengkap menarik dikulik. Apalagi, peminat motor tersebut sangat.  Lantaran, Scoopy memiliki desain yang unik dan stylish, dengan lampu depan LED dan bodi yang ramping.

Terlebih, motor ini memiliki dimensi panjang 1.864 mm, lebar 683 mm, dan tinggi 1.075 mm, dengan ground clearance 145 mm dan ketinggian jok 764 mm, sangat sesuai untuk dikendarai oleh perempuan.

Berikut daftar pajak motor Honda Scoopy beserta dendanya terlengkap: 

-Biaya Pajak Motor Honda Scoopy 2009-2016

SCOOPY I 2009 - Rp112.000

SCOOPY AT 2010 - Rp118.000

SCOOPY I 2010 - Rp118.000

SCOOPY AT 2011 - Rp128.000

SCOOPY FI CLASSIC AT 2012 - Rp152.000

SCOOPY AT 2012 - Rp138.000

SCOOPY FI CLASSIC AT 2013 - Rp184.000

SCOOPY AT 2013 - Rp156.000

SCOOPY AT 2014 - Rp194.000

SCOOPY FI CLASSIC AT 2014 - Rp200.000

SCOOPY AT 2014 - Rp170.000

SCOOPY AT 2015 - Rp220.000

SCOOPY ESP AT 2015 - Rp224.000

SCOOPY ESP AT 2016 - Rp238.000

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/53/3162739//honda_cbr1000rr_fireblade-4JsV_large.jpg
Motor Michael Schumacher Dilelang, Laku Rp1,4 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/320/3135157//batu_bara-K26g_large.jpg
Batu Bara hingga Motor Kena Cukai? Ini Kata Bea Cukai
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement