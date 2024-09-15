Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Siap Tingkatkan Kontribusi, Huawei Tawarkan Teknologi Bangun Ekosistem Pengisian Daya EV di Indonesia

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |15:56 WIB




BALI Huawei siap menawarkan teknologinya untuk membangun infrastruktur energi baru dan mendukung pengembangan fasilitas pengisian daya berkualitas tinggi bagi kendaraan listrik (EV) di Indonesia. Ini merupakan bagian dari upaya perusahaan tersebut untuk meningkatkan kontribusi dalam elektrifikasi transportasi di Indonesia.

Berbicara dalam Konferensi EV PERIKLINDO 2024 di Bali, CEO Digital Power, PT. Huawei Tech Investment mengatakan bahwa meskipun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia masih dalam tahap awal, pasar kendaraan listrik Indonesia diperkirakan akan tumbuh pesat dalam waktu dekat. Pertumbuhan ini penting demi mengejar pertumbuhan kendaraan listrik secara global, yang lebih tinggi dari perkiraan dalam tiga tahun terakhir.

“Prospeknya sangat menjanjikan dalam dekade mendatang dengan peningkatan jumlah kendaraan listrik setidaknya 10 kali lipat secara global, diikuti oleh kenaikan permintaan pengisian daya sebesar 8 kali lipat. Indonesia perlu segera memulai pengembangan jaringan pengisian daya berkualitas tinggi secara masif untuk mempercepat penetrasi kendaraan listrik baru (NEV) serta memperkuat industri dan ekosistem lokal,” ujar Jin Song dalam keterangan pers yang diterima media. Ia juga menambahkan bahwa langkah ini akan membantu mengatasi tantangan utama di industri kendaraan listrik, yaitu jaringan pengisian daya yang belum optimal.

Dengan tema EVolution REVolution on Technology, Consumers, and the Road to Sustainability, acara ini digelar untuk membahas perkembangan terkini dalam teknologi kendaraan listrik, penggunaan kendaraan listrik oleh konsumen, serta sejumlah inisiatif keberlanjutan di Indonesia. Lebih dari 500 pelaku industri ikut serta dalam acara yang berlangsung selama dua hari tersebut.

Jin Song menambahkan bahwa Huawei siap bekerja sama dengan mitra, seperti produsen mobil dan operator, untuk membangun ekosistem yang lebih matang dan menyediakan fasilitas pengisian daya berkualitas tinggi di seluruh Indonesia.

“Sebagai pemimpin teknologi industri, Huawei akan terus meningkatkan investasi dalam bidang R&D dan teknologi, serta membangun solusi jaringan pengisian daya yang dapat diandalkan para pemilik mobil, dipercaya operator, dan ramah terhadap jaringan listrik,” pungkasnya.

 

