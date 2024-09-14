Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Xiaomi 14T Series Bakal Meluncur 26 September 2024, Intip Bocoran Spesifikasinya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |12:59 WIB
Xiaomi 14T Series Bakal Meluncur 26 September 2024, Intip Bocoran Spesifikasinya
Xiaomi 14T Series bakal meluncur pada 26 September 2024. (Gizmochina)
JAKARTA - Xiaomi telah mengonfirmasi smartphone seri 14T yaitu bakal diluncurkan secara global pada 26 September 2024. Bocoran mengenai spesifikasi Xiaomi 14T dan 14T Pro kembali bertebaran. 

Melansir GSM Arena, Sabtu (14/9/2024), pada seri 14T ini, Xiaomi melanjutkan kemitraan strategisnya dengan Leica. Sebelumnya, pada seri 13T Xiaomi juga bekerja sama dengan Leica untuk lensa kamera. Xiaomi juga mengonfirmasi "seni sinematik dan fotografi humanistik" yang mengisyaratkan penambahan baru pada profil warna Leica.

Pada laman pengumuman itu, tampak siluet perangkat baru dengan bingkai datar dan bagian kamera persegi.

Selain itu, Xiaomi 14T akan hadir dalam empat warna dan 14T Pro dalam tiga warna. Merek Leica masih ada dan sangat menonjol pada casing kamera di bagian belakang.

Pada bagian kamera berbentuk persegi panjang di kiri atas bagian belakang. Kedua ponsel memiliki tiga kamera, sedangkan 'cincin' keempat adalah untuk rangkaian lampu kilat LED. Keduanya tampaknya tidak memiliki kamera zoom periskop. 

Sementara pada 14T 'vanilla' tampak lebih melengkung daripada 14T Pro. Tapi, keduanya memiliki bingkai datar. 

14T kabarnya akan hadir dengan layar sentuh AMOLED "1.5K" 6,67 inci dengan kecepatan refresh 144 Hz dan kecerahan puncak 4.000 nit, chipset MediaTek Dimensity 8300-Ultra, RAM 12 GB, penyimpanan 256 GB, kamera utama 50 MP dengan sensor Sony IMX906 tipe 1/1,56", telefoto 50 MP, ultrawide 12 MP, dan kamera swafoto 32 MP.

 

