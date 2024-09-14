Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Italia Uji Coba AI Jadi Asisten Guru di Sekolah

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |15:02 WIB
Italia Uji Coba AI Jadi Asisten Guru di Sekolah
Italia uji coba AI jadi asisten guru di sekolah (Reuters)
A
A
A

ROMA - Pemerintah Italia akan melakukan uji coba kecerdasan buatan (artificial inteligence/AI) sebagai asisten guru dalam sistem pembelajaran di sekolah. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan keterampilan IT di Italia. 

Melansir Reuters, Sabtu (14/9/2024), pemerintahan Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, tengah mengeksplorasi cara-cara baru untuk menutup kesenjangan keterampilan digital di negara tersebut dengan anggota Uni Eropa lainnya.

Menteri Pendidikan Giuseppe Valditara mengatakan, ketika sekolah-sekolah dibuka kembali di seluruh Italia, perangkat lunak berbantuan AI akan diuji di 15 ruang kelas di empat wilayah. Jika ini berhasil, nantinya akan diperluas. 

Valditara menjelaskan fungsi AI pada tablet dan komputer ruang kelas akan bertindak sebagai asisten virtual. 

"Asisten virtual yang dapat mempermudah pembelajaran bagi siswa dan membantu guru mengidentifikasi metode untuk pendidikan yang semakin disesuaikan," kata menteri tersebut kepada saluran berita TGcom24.

Menurut badan statistik blok Eurostat, Italia memiliki salah satu skor keterampilan digital dasar terburuk di 27 negara anggota UE. Italia hanya lebih baik daripada Latvia, Polandia, Bulgaria, dan Rumania.

Namun, hanya sedikit rincian yang diberikan tentang inisiatif tersebut. Kantor Valditara tidak dapat mengonfirmasi nama-nama sekolah yang akan menguji teknologi baru dan memperluas cara kerjanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/54/3159520/mira_murati-DGhn_large.jpg
Zuckerberg Gigit Jari! Mira Murati Tolak Tawaran Rp16 Triliun untuk Gabung Meta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/56/3120341/mahasiswa_pro_palestina_demo-HgE8_large.jpg
AS Gunakan AI Cabut Visa Mahasiswa yang Dianggap Dukung Hamas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/20/54/3115795/internet_baik-YhoW_large.jpg
AI Bukan Ancaman, Telkomsel Siap Realisasikan Target Komdigi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/56/3097767/alat_pengelolaan_hutan_berbasis_ai_ciptaan_ub_diklaim_mampu_mitigasi_kebakaran_dan_banjir-lpeJ_large.jpg
Alat Pengelolaan Hutan Berbasis AI Buatan UB Diklaim Mampu Mitigasi Kebakaran hingga Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/29/57/3027739/micosoft-Z1lp_large.jpg
Kesepakatan AI antara Microsoft-OpenAI dan Google-Samsung Diawasi Uni Eropa, Kenapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/54/3025547/apple-h61m_large.jpg
Meta dan Apple Bahas Kerja Sama Kemitraan AI
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement