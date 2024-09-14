Italia Uji Coba AI Jadi Asisten Guru di Sekolah

ROMA - Pemerintah Italia akan melakukan uji coba kecerdasan buatan (artificial inteligence/AI) sebagai asisten guru dalam sistem pembelajaran di sekolah. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan keterampilan IT di Italia.

Melansir Reuters, Sabtu (14/9/2024), pemerintahan Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, tengah mengeksplorasi cara-cara baru untuk menutup kesenjangan keterampilan digital di negara tersebut dengan anggota Uni Eropa lainnya.

Menteri Pendidikan Giuseppe Valditara mengatakan, ketika sekolah-sekolah dibuka kembali di seluruh Italia, perangkat lunak berbantuan AI akan diuji di 15 ruang kelas di empat wilayah. Jika ini berhasil, nantinya akan diperluas.

Valditara menjelaskan fungsi AI pada tablet dan komputer ruang kelas akan bertindak sebagai asisten virtual.

"Asisten virtual yang dapat mempermudah pembelajaran bagi siswa dan membantu guru mengidentifikasi metode untuk pendidikan yang semakin disesuaikan," kata menteri tersebut kepada saluran berita TGcom24.

Menurut badan statistik blok Eurostat, Italia memiliki salah satu skor keterampilan digital dasar terburuk di 27 negara anggota UE. Italia hanya lebih baik daripada Latvia, Polandia, Bulgaria, dan Rumania.

Namun, hanya sedikit rincian yang diberikan tentang inisiatif tersebut. Kantor Valditara tidak dapat mengonfirmasi nama-nama sekolah yang akan menguji teknologi baru dan memperluas cara kerjanya.