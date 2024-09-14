Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

PO MTrans Boyong 26 Bus Baru dari Karoseri Tentrem, Pakai Bodi Avante

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |19:18 WIB
PO MTrans Boyong 26 Bus Baru dari Karoseri Tentrem, Pakai Bodi Avante
PO MTrans boyong 26 bus baru dari karoseri Tentrem (Instagram/@tentrembusofficial)
JAKARTA - Perusahaan otobus (PO) MTrans membuat memboyong puluhan unit armada baru dari karoseri Tentrem. Bus yang diluncurkan tersebut terdiri atas dua model bodi yang berbeda, yaitu Avante H8 Grand Captain dan Avante H7 Grand Priority.

“Kami senang bisa mendukung pelanggan kami, PO MTrans. Diskusi dengan Pak Rozi begitu intens, kami banyak menyerap informasi, keinginan dan mewujudkan ide-ide bersama untuk kemajuan bersama. Di Karoseri Tentrem, kami memiliki filosofi berkembang bersama pelanggan untuk kemajuan industri transportasi bus Indonesia,” kata Yohan Wahyudi, Managing Director PT. Tentrem Sejahtera dikutip dalam keterangan unggahan di akun Instagram @tentrembusofficial.

Setidaknya ada 26 unit bus baru yang telah dipesan PO MTrans dari karoseri Tentrem. Itu terdiri dari 20 unit memakai bodi Avante H8 Grand Captain, dan enam unit menggunakan bodi H7 Grand Priority.

Bodi Avante dengan varian Grand Captain punya ciri khas mengusung ke best view experience. Oleh karena itu, posisi bangku penumpang paling depan ada di atas sopir agar mendapatkan pemandangan yang jelas ke luar. 

Ciri khas dari Avante Grand Captain identik punya "kandang macan" atau tempat istirahat pengemudi dan kru bus di area depan. Tepatnya menyerupai ruangan kecil di samping kursi pengemudi.

 

