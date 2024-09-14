Kembaran Wuling Cloud EV Meluncur, Harganya Cuma Rp180 Juta

JAKARTA - JWG MG Motor India meluncurkan lini model mobil listrik baru Windsor EV untuk pasar domestik. Menariknya, mobil listrik ini sama persis dengan Wuling Cloud EV yang sudah dijual di Indonesia dengan harga hampir Rp400 juta.

Sebagai informasi, MG Motors dan Wuling merupakan anak perusahaan Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC). Oleh sebab itu, keduanya kerap berbagi model kendaraan untuk dipasarkan di negara yang berbeda.

MG Windsor EV dibangun pada platform yang sama dengan Wuling Cloud EV yang dijual di pasar internasional. Windsor menampilkan desain ramping dan aerodinamis dengan garis-garis bersih dan rumah kaca besar, yang mewujudkan filosofi gaya 'AeroGlide' MG.

Melansir Gaadiwaadi, Sabtu (14/9/2024), mobil listrik ini memiliki dimensi panjang 4.300 mm, lebar 1.850 mm, dan tinggi 1.677 mm. Ukuran tersebut sama seperti Cloud EV yang dipasarkan di Indonesia.

Secara keseluruhan, desainnya tak berbeda dengan Cloud EV. Mobil listrik yang dapat menampung lima penumpang itu punya wajah bergelombang seperti pola awan, headlamp segaris di lekukan antara kap mesin dan bumper, kemudian foglamp dominan dengan gril yang dirancang minimalis.

Windsor EV yang dijual di India di bekali baterai lithium-ion berkapasitas 38 kWh yang mampu membuat mobil ini menempuh jarak hingga 331 kilometer. Sedangkan motor listriknya dapat menghasilkan tenaga 136 PS dan torsi puncak 200 Nm.