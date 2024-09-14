Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Kembaran Wuling Cloud EV Meluncur, Harganya Cuma Rp180 Juta

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |18:37 WIB
Kembaran Wuling Cloud EV Meluncur, Harganya Cuma Rp180 Juta
MG Windsor EV (Gaadiwaadi)
A
A
A

JAKARTA - JWG MG Motor India meluncurkan lini model mobil listrik baru Windsor EV untuk pasar domestik. Menariknya, mobil listrik ini sama persis dengan Wuling Cloud EV yang sudah dijual di Indonesia dengan harga hampir Rp400 juta.

Sebagai informasi, MG Motors dan Wuling merupakan anak perusahaan Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC). Oleh sebab itu, keduanya kerap berbagi model kendaraan untuk dipasarkan di negara yang berbeda.

MG Windsor EV dibangun pada platform yang sama dengan Wuling Cloud EV yang dijual di pasar internasional. Windsor menampilkan desain ramping dan aerodinamis dengan garis-garis bersih dan rumah kaca besar, yang mewujudkan filosofi gaya 'AeroGlide' MG.

Melansir Gaadiwaadi, Sabtu (14/9/2024), mobil listrik ini memiliki dimensi panjang 4.300 mm, lebar 1.850 mm, dan tinggi 1.677 mm. Ukuran tersebut sama seperti Cloud EV yang dipasarkan di Indonesia.

Secara keseluruhan, desainnya tak berbeda dengan Cloud EV. Mobil listrik yang dapat menampung lima penumpang itu punya wajah bergelombang seperti pola awan, headlamp segaris di lekukan antara kap mesin dan bumper, kemudian foglamp dominan dengan gril yang dirancang minimalis.

Windsor EV yang dijual di India di bekali baterai lithium-ion berkapasitas 38 kWh yang mampu membuat mobil ini menempuh jarak hingga 331 kilometer. Sedangkan motor listriknya dapat menghasilkan tenaga 136 PS dan torsi puncak 200 Nm.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/52/3069160/all_new_hyundai_kona_electric-ONRd_large.jpg
Daftar Lengkap Harga Mobil Listrik di Indonesia, dari Rp100 Jutaan hingga Rp6 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/52/3064066/sejumlah_hotel_dan_gedung_di_china_larang_mobil_listrik_parkir_di_basement-tDqZ_large.jpg
Sejumlah Hotel dan Gedung Larang Mobil Listrik Parkir di Basement, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/52/3063913/mercedes_benz_eqs_580_4matic-eYv0_large.jpg
Di Negara Ini, Banyak Pemuda Pilih EV sebagai Mobil Mewah Pertamanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/52/3063880/mobil_listrik_fiat_500-aQoq_large.jpg
Pasar Lesu Makan Korban, Produksi Mobil Listrik Fiat 500 Dihentikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/52/3061403/spklu-jViX_large.jpeg
5 Tips Cas Mobil Listrik agar Baterai Tetap Awet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/52/3061203/spklu-5Cse_large.jpeg
Populasi Mobil Listrik Terus Meningkat, Berapa Jumlah Total SPKLU?
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement