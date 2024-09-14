Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mobil Listrik China Neta X Mulai Diproduksi Lokal di Pabrik Bekasi

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |17:07 WIB
Mobil Listrik China Neta X Mulai Diproduksi Lokal di Pabrik Bekasi
Neta X mulai diproduksi lokal di pabrik Bekasi (Neta Auto Indonesia)
JAKARTA - Mobil listrik Neta X mulai dirakit secara lokal di pabrik PT Handal Indonesia Motor, Pondok Ungu, Bekasi, Jawa Barat. Mobil listrik terbaru Neta tersebut ini telah diperkenalkan pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024.

PT Neta Auto Indonesia mengumumkan produksi perdana Neta X secara completely knocked down (CKD) melalui upacara simbolis. Kegiatan ini diresmikan Vice President of Overseas Business Neta Auto, Liu Lei dan turut dihadiri Managing Director Neta Auto Indonesia, Peter Zhang. Ini menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya Neta X diproduksi di luar China. 

“Hari ini merupakan salah satu momen penting bagi kami, karena kami dapat merealisasikan salah satu komitmen dan rencana strategi kami dalam mengembangkan lini produk kami untuk pasar mobil listrik di Indonesia dengan meresmikan produksi lokal Neta X secara CKD," ujar Vice President of Overseas Business Neta Auto, Liu Lei, dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/9/2024).

Ia berterima kasih kepada PT Handal Indonesia Motor, yang turut bekerja sama dan mendukung kami dalam perakitan mobil listrik Neta X secara lokal ini.

Kerjasama antara Neta Auto Indonesia dan Handal Indonesia Motor menjadi langkah awal dalam mengembangkan mobil listrik produksi lokal berkualitas dengan standar Internasional. Selain memenuhi kebutuhan konsumen di Indonesia, Neta Auto berencana menjadikan Indonesia sebagai basis ekspor untuk Neta X.

Neta X  sudah memiliki tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) sebesar 44 persen, dengan tahap awal kapasitas produksi Neta sebanyak 27.000 unit per tahun. Neta berkomitmen terus meningkatkan kandungan lokal dari mobil listrik yang diproduksi di Indonesia hingga menghasilkan buah kerja sama strategis dengan PT Gotion Green Energy Solutions Indonesia untuk penyediaan baterai mobil listrik Neta. 

 

Telusuri berita ototekno lainnya
