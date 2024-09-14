Ternyata Segini Harga PlayStation 5 Pro yang Rilis Bulan November 2024

JAKARTA - Kabar gembira bagi para penggemar konsol game! PlayStation 5 Pro (PS5 Pro) resmi diumumkan akan meluncur pada bulan November 2024.

Konsol generasi terbaru dari Sony ini diklaim membawa berbagai peningkatan signifikan dibandingkan versi standar PlayStation 5, terutama dalam hal performa grafis, kecepatan, dan kapasitas penyimpanan.

Sejak rumor kehadirannya mencuat beberapa bulan terakhir, PS5 Pro menjadi topik perbincangan hangat di kalangan gamer. Dengan arsitektur yang lebih kuat, PS5 Pro dikatakan mampu menjalankan game dengan resolusi hingga 8K dan frame rate yang lebih stabil, menjanjikan pengalaman gaming yang lebih imersif.

Peningkatan ini tentunya menarik perhatian banyak orang, terutama mereka yang menginginkan kualitas visual dan kinerja optimal untuk game-game generasi berikutnya.

Harga PlayStation 5 Pro

Berdasarkan informasi, PS5 Pro akan dibanderol dengan harga sekitar Rp10.000.000 hingga Rp12.000.000 di Indonesia. Harga ini tentunya sebanding dengan berbagai fitur canggih yang ditawarkan, seperti dukungan ray tracing yang lebih baik, kapasitas SSD yang lebih besar, dan peningkatan performa CPU serta GPU.

Meskipun harga ini lebih tinggi dibandingkan versi standar, banyak gamer yang sudah menantikan untuk segera melakukan pre-order demi mendapatkan konsol terbaru ini. Tak sedikit juga yang optimis bahwa PS5 Pro akan menjadi salah satu konsol paling diminati pada musim liburan akhir tahun ini, mengingat lonjakan permintaan yang diprediksi akan tinggi.