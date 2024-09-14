Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cheat GTA San Andreas PS2 Pesawat UFO

David Kurniawan , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |10:44 WIB
Cheat GTA San Andreas PS2 Pesawat UFO
Cheat GTA San Andreas PS2 pesawat ufo. (GTA San Andreas)
JAKARTA - Grand Theft Auto: San Andreas (GTA San Andreas) adalah salah satu game legendaris yang hingga kini masih digemari oleh banyak penggemar di seluruh dunia.

Game ini pertama kali dirilis pada tahun 2004 untuk PlayStation 2 dan berhasil mencuri hati para gamer dengan dunia open-world yang luas, misi yang menarik, dan tentu saja, cheat yang membuat permainan menjadi lebih seru.

Salah satu rumor cheat yang paling banyak dibicarakan adalah cheat pesawat UFO di GTA San Andreas untuk PS2. Banyak pemain yang mengklaim bahwa dengan menggunakan kode tertentu, mereka bisa memunculkan pesawat UFO di langit Los Santos.

Meskipun tidak ada cheat resmi, kehadiran UFO di GTA San Andreas tetap menjadi perbincangan panas di berbagai forum online.

Berikut adalah kumpulan Cheat Pesawat pada GTA SA PS 2:

• Pesawat Jet: Segitiga, Segitiga, Kotak, Lingkaran, X, L1, L1, Bawah, Atas

• Pesawat Capung: Lingkaran, Atas, L1, L2, Bawah, R1, L1, L1, Kiri, Kiri, X, Segitiga

• Helikopter Tempur: Lingkaran, X, L1, Lingkaran, Lingkaran, L1, Lingkaran, R1, R2, L2, L1, L1

• Parasut: Kiri, Kanan, L1, L2, R1, R2, R2, Atas, Bawah, Kanan, L1

• Jetpack: Kiri, Kanan, L1, L2, R1, R2, Atas, Bawah, Kiri, Kanan

• Vortex: Segitiga, Segitiga, Kotak, Lingkaran, X, L1, L2, Bawah, Bawah

• Kapal Terbang : R2, bulat, atas, L1, kanan, R1, kanan, atas, kotak, segitiga

 

