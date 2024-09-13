Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOTEKNO

Punya Gaji Rp6 Miliar, Ternyata Maarten Paes Bisa Beli Mobil Ini Setiap Tahun

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |08:15 WIB
JAKARTA - Punya gaji Rp6 miliar, ternyata Maarten Paes bisa beli mobil ini setiap tahun. Hal ini dikarenakan pemain berusia 14 Mei 1998 ini memiliki nilai transfer cukup besar.

Lantaran, Maarten Paes bisa mendapatkan bayaran USD400-600 ribu dollar, atau setara Rp6-9 miliar per musim di FC Dallas.

Tentunya punya gaji Rp6 miliar, ternyata Maarten Paes bisa beli mobil ini setiap tahun. Salah satunya bisa membeli merk mobil seperti BMW, Ferrari hingga  Lamborghini setiap tahun.

Sebab, merek kendaraan itu memiliki nilai pasaran hingga Rp1 miliar dan Rp7 miliar.

Sebagai informasi, Maarten Paes lahir di Nijmegen, Belanda, pada 14 Mei 1998. Dia memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Kota Pare, Kediri, Jawa Timur.

Maarten Paes pun resmi dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia (WNI) pada 30 April 2024. Tetapi, dia tak bisa langsung membela Timnas Indonesia karena masih terhambat aturan FIFA.

Penyebabnya, Maarten Paes pernah membela Timnas Belanda U-21 pada ajang Kualifikasi Piala Eropa U-21 2021. Saat itu, usianya sudah memasuki 22 tahun.

Berdasarkan aturan FIFA, seorang pemain bisa berganti dan bermain untuk tim nasional lainnya jika berusia di bawah 21 tahun. Karena itu, PSSI perlu menempuh jalan panjang untuk membuat Maarten Paes akhirnya bisa membela Timnas Indonesia.

 

