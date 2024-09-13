Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Intip Spesifikasi Laptop Lokal Advan 360 Stylus Pro, Harga Rp5 Jutaan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |18:42 WIB
Intip Spesifikasi Laptop Lokal Advan 360 Stylus Pro, Harga Rp5 Jutaan
Advan 360 Stylus Pro
A
A
A

JAKARTA - Laptop buatan lokal Advan 360 Stylus Pro kembali mencuat sejak diluncurkan pada 2023. Produk ni dirancang untuk memenuhi kebutuhan profesional yang butuh laptop serbaguna.

Advan 360 Stylus Pro hadir dengan membawa layar sentuh berukuran 14 inci beresolusi 1920x1200 (16:10). Layar tersebut telah mendukung stylus yang cocok bagi desainer, illustrator, fotografer, dan kreator lainnya.

Selain dukungan stylus, layar juga memiliki memiliki engsel yang bisa dibuka-tutup 360 derajat. Secara tampilan pun laptopnya terlihat cukup elegan. Tuts kibornya pipih dan nyaman ditekan. Bezelnya pun tidak terlalu besar.

Di sektor dapur pacu, Advan 360 Stylus Pro ditenagai prosesor Intel Core i3-1215U dengan 6 core dan 8 thread. Pabrikan mengklaim laptop ini menawarkan peningkatan performa hingga 50% dibandingkan generasi sebelumnya.

Advan 360 Stylus Pro juga menghadirkan berbagai port konektivitas untuk menunjang kebutuhan pengguna. Port-port tersebut termasuk 2 port USB3.2 Gen1, 2 port Type C (1 mendukung PD charging), HDMI 1.4, RJ45 LAN, Audio Combo, dan TF Card.

CEO Advan, Chandra Tansri, mengatakan pihaknya menggelar penjualan secara live di medsos yang membuat perangkat tersebut turun harga. Dalam momen ini, Harga ADVAN 360 Stylus Pro yang biasanya dibanderol Rp6 jutaan kini dibandrol Rp5 jutaan.

 

Telusuri berita ototekno lainnya
