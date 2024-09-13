Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Viral Ekstremis Israel Rilis Video AI Pembakaran Masjid Al-Aqsa

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |11:50 WIB
Viral Ekstremis Israel Rilis Video AI Pembakaran Masjid Al-Aqsa
Viral ekstremis Israel rilis video AI pembakaran Masjid Al-Aqsa (@middleeastmonitor)
A
A
A

TEPI BARAT - Kelompok ekstremis Israel merilis video pembakaran Masjid Al-Aqsa. Video simulasi pembakaran Masjid Al-Aqsa itu dibuat dengan bantuan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). 

Kelompok ekstremis, Temple Mount Activist, mengunggah video pembakaran Masjid Al-Aqsa di media sosial X. Dalam video itu, tampak api besar menyelimuti Masjid Al-Aqsa. Selang beberapa saat kemudian asap hitam pekat membubung tinggi ke langit. 

Pada postingan itu terdapat keterangan "akan segera datang dalam beberapa hari ini."

Khatib Masjid Al-Aqsa, Sheikh Ikrimah Sabri, mengatakan kelompok ekstremis tersebut bercita-cita menguasai Masjid Al-Aqsa.

"Mereka bermimpi bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk menyerang masjid dan melaksanakan rencana agresif mereka di sana," katanya, melansir YPA, Jumat (13/9/2024). 

Melansir almayadeen, ini bukanlah hal baru karena pemukim ekstremis Israel, yang didukung oleh menteri sayap kanan Israel, seperti Menteri Itamar Ben-Gvir, dan pasukan pendudukan Israel, telah menyerbu Masjid Al-Aqsa. Mereka menyerang jamaah yang hendak menuju ke masjid maupun yang berada di masjid.

Belum lama ini, lebih dari 2.200 pemukim Israel memperingati hari "penghancuran kuil," dengan melakukan tarian provokatif dan doa serta ritual Talmud, menentang kesepakatan tentang status Masjid Al-Aqsa.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/52/3069265/spbu-biHx_large.jpg
Viral Pengemudi Gagal Isi Pertalite Gara-Gara Data MyPertamina Dipakai Orang Lain hingga 420 Liter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/612/3069063/viral_angkut_kasur-m5sM_large.jpg
Viral Momen Kerjasama Angkut Kasur Pakai Mobil, Netizen: Pakai Tali Silaturahmi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/612/3068712/truk_nyangkut-mVc9_large.jpg
Viral Truk Hilang Kendali hingga Nyangkut di Atap Rumah, Netizen: Lengah Dikit Salah Parkir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068707/viral-hylb_large.jpg
Emak-Emak ASN Bekasi Larang Tetangga Beribadah, BPIP: Harus Dievaluasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/612/3068130/viral-RP5D_large.jpg
Viral Bocah SD Pakai Sepeda Antarkan Mobil Ambulans yang Tersesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/509/3068316/viral-KU4S_large.jpg
Video Mesum Viral, Polisi: Persetubuhan Pelajar Demak di Sekolah Bukan Pemerkosaan
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement