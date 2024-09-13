Viral Ekstremis Israel Rilis Video AI Pembakaran Masjid Al-Aqsa

TEPI BARAT - Kelompok ekstremis Israel merilis video pembakaran Masjid Al-Aqsa. Video simulasi pembakaran Masjid Al-Aqsa itu dibuat dengan bantuan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Kelompok ekstremis, Temple Mount Activist, mengunggah video pembakaran Masjid Al-Aqsa di media sosial X. Dalam video itu, tampak api besar menyelimuti Masjid Al-Aqsa. Selang beberapa saat kemudian asap hitam pekat membubung tinggi ke langit.

Pada postingan itu terdapat keterangan "akan segera datang dalam beberapa hari ini."

Khatib Masjid Al-Aqsa, Sheikh Ikrimah Sabri, mengatakan kelompok ekstremis tersebut bercita-cita menguasai Masjid Al-Aqsa.

"Mereka bermimpi bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk menyerang masjid dan melaksanakan rencana agresif mereka di sana," katanya, melansir YPA, Jumat (13/9/2024).

Melansir almayadeen, ini bukanlah hal baru karena pemukim ekstremis Israel, yang didukung oleh menteri sayap kanan Israel, seperti Menteri Itamar Ben-Gvir, dan pasukan pendudukan Israel, telah menyerbu Masjid Al-Aqsa. Mereka menyerang jamaah yang hendak menuju ke masjid maupun yang berada di masjid.

Belum lama ini, lebih dari 2.200 pemukim Israel memperingati hari "penghancuran kuil," dengan melakukan tarian provokatif dan doa serta ritual Talmud, menentang kesepakatan tentang status Masjid Al-Aqsa.