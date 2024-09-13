Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

XL Axiata Uji Coba Registrasi Kartu Prabayar Pakai Teknologi Biometrik

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |18:54 WIB
XL Axiata Uji Coba Registrasi Kartu Prabayar Pakai Teknologi Biometrik
XL Axiata uji coba registrasi kartu prabayar pakai teknologi biometrik. (XL Axiata)
A
A
A

JAKARTA - PT XL Axiata menggelar uji coba layanan registrasi kartu prabayar menggunakan teknologi biometrik pengenalan wajah. Uji coba layanan inovatif tersebut telah dilaksanakan di XL Center Gandaria City, Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Proses uji coba registrasi kartu prabayar menggunakan teknologi biometrik pengenalan wajah tersebut dilaksanakan dengan pengawasan langsung oleh Ketua Tim Monitoring & Evaluasi Jasa Telekomunikasi dan Perlindungan Pelanggan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumini. 

Kegiatan ini juga disaksikan Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Kominfo, Wayan Toni Supriyanto, Direktur & Chief Enterprise Business and Corporate Affairs Officer XL Axiata, Yessie D. Yosetya, serta Direktur & Chief IT Digital Officer XL Axiata, Rico Usthavia Frans.
 
Yessie mengatakan, sebagai perusahaan telekomuniasi yang terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi, pihaknya terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi terbaru untuk memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan. 

"Kami berharap inovasi ini dapat memberikan kemudahan, keamanan, kecepatan, serta mengurangi potensi pemalsuan data atau identitas ganda," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (13/9/2024).

Ia menambahkan, teknologi pengenalan wajah telah banyak digunakan dalam berbagai sektor, seperti perbankan dan keamanan. Kini XL Axiata menjadi salah satu pelopor penerapannya di sektor telekomunikasi. 
Dengan uji coba ini, XL Axiata berharap dapat memperoleh masukan agar #JadiLebihBaik dari pelanggan dan pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan implementasi teknologi ini di masa mendatang.

Dalam proses registrasi kartu prabayar menggunakan teknologi biometrik ini, pelanggan XL Axiata akan diminta untuk melakukan pemindaian wajah melalui perangkat yang tersedia selama proses registrasi kartu prabayar. 

 

