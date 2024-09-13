Cara Membuka Akun Gojek yang Kena Suspend, Cukup Lewat Aplikasi

Berikut cara membuka akun Gojek yang kena suspend, cukup lewat aplikasi. (Okezone)

JAKARTA - Cara membuka akun Gojek yang kena suspend tidaklah sulit. Hal ini bisa dilakukan hanya melalui aplikasi.

Gojek kini menjadi salah satu mata pencaharian bagi masyarakat Indonesia. Mulai dari ojek online, antar barang, hingga memesan makanan dan minuman bisa dilakukan melalui Gojek.

Gojek memiliki peraturan yang harus diikuti mitranya dalam melayani konsumen. Jika dilanggar, mitra bisa terkena sanksi berupa peringatan, akun kena suspend, hingga putus mitra.

Ada 5 tingkat pelanggaran dalam ketentuan Gojek. Mulai dari yang ringan hingga berat dengan sanksi putus mitra.

Jika melakukan pelanggaran, akun bisa kena suspend. Meski begitu, mitra bisa melakukan banding. Banding juga bisa dilakukan jika mitra dalam berada dalam proses putus mitra.

Bila akun kena suspend, bagaimana cara membukanya? Untuk membuka suspend, mitra bisa melakukan banding.

Langkah ini mudah dilakukan karena bisa diajukan melalui aplikasi tanpa harus ke kantor Gojek. Berikut langkah-langkahnya, sebagaimana dihimpun Okezone, pada Jumat (13/9/2024) :

1. Buka aplikasi Gojek

2. Klik profil.

3. Klik "Peraturan & Kebijakan".

4. Selanjutnya, klik "Info Peraturan & Sanksi".

5. Langkah berikutnya adalah klik "Banding".

6. Kemudian isi data yang sebenarnya.

7. Setelah selesai, klik tombol "Kirim".