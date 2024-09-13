Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mobil Offroad Listrik iCar 03 Bakal Dibanderol Rp700 Jutaan, Sudah Dipesan 150 Unit

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |19:17 WIB
Mobil Offroad Listrik iCar 03 Bakal Dibanderol Rp700 Jutaan, Sudah Dipesan 150 Unit
Mobil offroad listrik iCar 03 bakal dibanderol Rp700 jutaan, sudah dipesan 150 unit. (Okezone/Erha A Ramadhoni)
JAKARTA - PT Chery Sales Indonesia (CSI) telah memperkenalkan iCar 03 sebagai mobil offroad listrik pertama di Indonesia pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024. Meski baru dalam tahap perkenalan, kendaraan ramah lingkungan itu sudah mendapatkan ratusan pemesanan.

Mobil listrik bergaya offroad itu sudah bisa dipesan dengan uang muka Rp10 juta dan diperkirakan unit akan mulai dikirimkan pada kuartal satu 2025. Kendari begitu, iCar 03 diklaim sudah mengantongi sebanyak 150 pesanan.

"Dari GIIAS kemarin sampai hari ini sudah 150 lebih dan setiap GIIAS maupun test drive dan kali ini kan ada di Bandung Show dan bertambah terus," kata Head Marketing Jaecoo Evan Angganantika di PIK 2, Kamis (12/9/2024).

Evan mengungkapkan, banyaknya pesanan didapatkan dari pameran yang dilengkapi dengan test drive. Itu membuat jumlah pesanan meningkat karena sudah memahami kualitas dan teknologi yang tersemat pada kendaraan ramah lingkungan tersebut.

"Kalau delivery di awal tahun. Penjualan sudah ada SPK event dari GIIAS juga ada fee booking Rp10 juta, setiap GIIAS kita display iCar. Minggu lalu ada test drive di Jakarta dan itu SPK nambah lagi," ujarnya.

Sebagai informasi, Jaecoo berada di bawah payung perusahaan Chery selaku pabrikan otomotif di China. Perihal launching iCar 03, Evan mengungkapkan memperkirakan pada November mendatang, sekaligus dengan harganya.

 

